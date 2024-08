La sensazione di Liam non si rivelerà sbagliata nei prossimi episodi di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti – sebbene la scena di Hope tra le braccia di Thomas alla quale ha assistito il giovane Spencer sia stata causata da un incidente – tra la Logan e il Forrester scoppierà la passione.

Anticipazioni americane Beautiful: le fantasie di Hope

La giovane Logan si sorprenderà più volte a pensare al figlio di Ridge nelle prossime puntate Beautiful. Le anticipazioni della soap americana che arrivano da oltreoceano infatti, rivelano che – dopo aver riammesso lo stilista nella prestigiosa casa di moda – Hope inizierà a fantasticare su una loro relazione.

Le sue fantasie diventeranno realtà al rientro dal viaggio a Roma. Hope si recherà da Thomas dopo un litigio con Liam, e stavolta deciderà di lasciarsi andare. La giovane si toglierà la fede e finirà a letto con il Forrester junior.

Brooke sorprende Hope e Thomas nelle prossime puntate Beautiful

Brooke sentirà il bisogno di scusarsi con il figlio di Ridge per i suoi dubbi. La donna deciderà così di recarsi a casa del giovane stilista per dirgli di essersi sbagliata sul suo conto.

Entrando in casa di Thomas, Brooke noterà la borsa di sua figlia sul tavolo e chiamerà il padrone di casa ma lui non risponderà. Incuriosita la donna si avventurerà fino alla camera da letto, e qui si troverà davanti una scena che non avrebbe mai voluto vedere.

Brooke sorprenderà Thomas e sua figlia Hope a letto insieme.

Lo choc sarà grandissimo, e la donna – che era andata lì per dire al Forrester che apprezzava il suo cambiamento – finirà per rimproverare sua figlia.

Beautiful, anticipazioni Usa: Hope cerca la complicità di Thomas

Sebbene togliendosi la fede Hope abbia voluto dimostrare che il suo matrimonio con Spencer è finito, la giovane chiederà a Thomas di mantenere segreta la loro relazione per un po’. Hope si dichiarerà confusa su cosa fare, e il figlio di Ridge non le metterà alcuna pressione e gli dirà che comprende perfettamente la sua situazione.

Nel frattempo Brooke parlerà con Ridge dei problemi coniugali di sua figlia, svelandogli la scena che si è trovata davanti, e ammetterà che sua figlia ha perso la bussola. Tuttavia continuerà a sperare che le cose possano aggiustarsi, e che sua figlia riesca a farsi perdonare da Liam.

Sarà davvero così? Le ultime news Beautiful rivelano che la crisi di coppia potrebbe rivelarsi ancor più profonda, visto che anche Liam sarà oggetto di un “desiderio proibito“. Curiosi di sapere chi fantasticherà sullo Spencer? Per il momento non vi sveliamo altro, ma vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità Beautiful.