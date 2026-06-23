La differenza temporale sulla messa in onda degli episodi di Beautiful tra l’Italia e l’America torna a farsi sentire, e mentre nel nostro Paese i telespettatori hanno ancora ben viva nella memoria la trasferta a Montecarlo (vista solo pochi mesi fa) oltreoceano sono già pronti a vedere il ritorno del cast nel Principato.

Beautiful torna a girare a Montecarlo, le news

Non è certo la prima volta che la serie tv americana The Bold and the Beautiful riceve un importante riconoscimento al Television Festival di Montecarlo. Era già accaduto anche lo scorso anno e nelle passate edizioni, ma stavolta la cosa ha assunto un sapore speciale per i fans: a seguito della nomination per l’evento (che si tiene in questi giorni nel Principato) non si è presentato solo il capo sceneggiatore e produttore Brad Bell, ma anche un folto numero di attori.

Insieme a Bell sono giunti a Montecarlo anche l’attrice Katherine Kelly Lang – che da il volto a Brooke Logan – Thorsten Kayem Ridge Forrester nella soap americana, Kimberlin Brown, alias Sheila Carter, Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Tanner Novlan (John “Finn” Finnegan).

La presenza di un numero così alto di attori ha fatto subito scattare nei fans un campanellino d’allarme sulla possibilità che la troupe avesse intenzione di approfittare della permanenza monegasca per registrare nuove scene.

Beautiful, il cast gira a Montecarlo, ma la storyline rimane top secret

A confermare le speranze dei fans della serie è stato lo stesso Brad Bell, che nei giorni scorsi ha svelato che – proprio la trasferta per la partecipazione all’evento – ha suggerito alla produzione nuove idee per le puntate monegasche.

Riguardo alle trame che vedranno i principali protagonisti della serie impegnati a Montecarlo però, vige il massimo riserbo. Bell non ha rivelato nessun dettaglio, e la sola cosa che ha voluto anticipare ai tantissimi fans è che le nuove puntate andranno in onda ad agosto in America. Per vederle in Italia invece dovremmo attendere ancora un po’, anche se – con la messa in onda oltreoceano – potremmo scoprire qualcosa di più sugli eventi che si troveranno ad affrontare Ridge, Brooke e il resto del cast nella trasferta monegasca.