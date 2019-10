Bill si è ripreso. Nella puntata di Beautiful in tv oggi, giovedì 3 ottobre 2019, il rampollo di casa Spencer è sembrato intenzionato a scoprire il nome dell’uomo che ha incontrato il giudice McMullen per la storia del figlio Will… Intanto Pam, pur amando Charlie alla follia, ha deciso di rinviare il matrimonio… Ecco la puntata intera di oggi di Beautiful, il nuovo appuntamento con la soap opera di Canale 5 da ripercorrere in streaming on demand.