La trama di Beautiful s’infittisce anche oggi, giovedì 12 settembre 2019. Nell’odierna nuova puntata della soap opera, infatti, novità sul fronte Brooke hanno fatto capolino. Il motivo? A furia di difendere l’uomo per l’affidamento di Will, sembra proprio che per la Logan stia riaffiorando l’amore di un tempo per Bill. Ma cosa ne penserà Ridge? Il matrimonio tra i due continuerà a fondarsi su basi solidissime? Oppure la coppia comincerà a scricchiolare nuovamente? In attesa di tutte le risposte centrali del caso, rivediamo l’intera puntata di oggi di Beautiful nel nuovo video Mediaset dedicato.