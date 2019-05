Mentre nel Belpaese la pioggia imperversa, in Beautiful invece è già arrivata l’estate? Sarà. Sta di fatto che, nella puntata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, al “Bar Bikini” – tra costumi, sapore di mare e gioco della verità – Katie ha suggerito a Wyatt di fare attenzione con Sally, e la giovane ragazza si è difesa con le unghie e con i denti. Intanto, però, Hope ha fatto vedere l’anello ufficiale di fidanzamento a mamma Brooke e Steffy è andata avanti con la sua dolorosa scelta, contraddistinta dall’assenza di Liam dalla sua vita. Ecco, allora, il video Mediaset con l’odierna puntata intera della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand dopo la messa in onda su Canale 5. Qui anche tutte le anticipazioni della soap della prossima settimana.