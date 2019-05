Anche oggi, moda e sentimenti s’intrecciano in Beautiful. Nella puntata di questo martedì 21 maggio 2019, infatti, Thorne ha fatto una super proposta a Zoe, mentre Liam ha rimproverato Steffy per aver dato il suo anello ad Hope. Il motivo? Steffy ha rotto il fidanzamento e ha così deciso di “passare la palla” alla sua “rivale” in amore. Ecco, allora, l’intero odierno episodio della soap opera, da rivedere in streaming on demand, nel nuovo video Mediaset.