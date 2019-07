Donne in guerra e baci sulle bocca? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 11 luglio 2019, Hope si è scagliata contro Steffy rimproverandole di aver condizionato Ridge nella scelta di sovvenzionare la linea di moda “Intimates”. In puntata, inoltre, Xander si è confrontato con le avances di Zoe e con un bacio, davvero appassionato, scambiato con Emma. Ma chi sceglierà tra le due? Ecco, allora, il video Mediaset per consultare, in streaming on demand, l’intero odierno episodio della soap opera.