Super “duello” tra mamme. Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, mamma Taylor e mamma Brooke si sono viste e se le sono date – metaforicamente, s’intende – di santa ragione. Il motivo? Brooke ha chiesto a Taylor di tenere Steffy distante dal matrimonio di Hope e Liam, così da non rovinare loro il giorno delle nozze. Taylor, però, ha accusato la Logan di essere la principale artefice dei comportamenti della figlia, dicendo di lei che ne è la “copia carbone”. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero odierno appuntamento con la soap opera di Canale 5. Qui anche le anticipazioni della soap della prossima settimana.