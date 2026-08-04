Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nelle due settimane centrali di agosto? La serie tv a stelle e strisce si prende una pausa estiva, senza però lasciare i tantissimi fans senza il consueto appuntamento in daytime su Canale 5. Sarà l’occasione per rivivere le trame delle ultime settimane, visto che la rete ammiraglia Mediaset proporrà le repliche delle ultime puntate.

Beautiful non si ferma, nelle settimane centrali di agosto arrivano le repliche

A partire da lunedì 10 agosto su Canale 5 rivedremo le repliche degli ultimi episodi di Beautiful. La soap americana infatti, si prenderà due settimane di vacanza, ma i tantissimi fans italiani non resteranno senza il loro consueto appuntamento nella fascia pomeridiana, visto che Mediaset manderà in onda le repliche delle ultime puntate.

La decisione presa dai vertici di Cologno Monzese segue quanto accaduto anche in passato, e cerca di tutelare sia coloro che trascorreranno questo periodo fuori casa (facendo in modo di non far perdere a nessuno i nuovi episodi) e al tempo stesso anche coloro che invece trascorreranno le ferie a casa. Questi ultimi avranno la possibilità di rivivere le ultime vicissitudini dei Forrester, con la rivelazione di Taylor a Ridge della sua malattia, l’insistenza di lui affinchè si sottoponesse a nuovi accertamenti e la sconvolgente diagnosi arrivata da Grace Buckingham, fino al confronto tra la Hayes e Steffy, nel corso del quale la donna rivela alla figlia di aver temuto di morire.

Sarà una sorta di ripasso generale, che ci terrà compagnia in questi pomeriggi d’estate.

Beautiful su Canale 5, quando arrivano i nuovi episodi?

La serie sulle vicende dei Forrester tornerà alla sua consueta programmazione lunedì 24 agosto. A partire da questa data su Canale 5 riprenderanno i nuovi episodi inediti, e scopriremo finalmente le conseguenze della presa di posizione di Carter nei confronti di Hope.

Negli ultimi episodi prima della pausa estiva infatti, l’avvocato si prodiga a difesa della figlia di Hope, arrivando a suggerirle una collaborazione tra la “Hope for the future” e la “Brooke’s Bedroom“. Hope raccoglierà l’invito e inizierà davvero a collaborare con sua madre? E Steffy come prenderà questo affronto? Lo scopriremo a partire da lunedì 24 agosto.