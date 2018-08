Come spesso accade nel mondo di Beautiful un altro personaggio ha cambiato volto. Questa volta si tratta di Thorne Forrester e, se i telespettatori americani hanno avuto modo di conoscerlo mesi fa, i fan italiani lo vedranno giusto tra qualche giorno. Le prossime puntate della soap, come già annunciato, da lunedì 3 a sabato 8 settembre avranno durata doppia. Per cui, oltre ad assistere all’arrivo di Ingo Rademacher, nuovo interprete di Thorne e sostituto di Winsor Harmon, sapremo nei dettagli cosa succederà alla coppia Liam-Steffy, dopo che la ragazza ha tradito il marito con suo padre Bill. Ecco tutte le anticipazioni!

Beautiful anticipazioni italiane: Liam e Steffy rinnovano i voti nuziali

Liam sorprende Steffy con una piccola cerimonia per rinnovare le promesse nuziali. La giovane vorrebbe confessargli il tradimento ma lui non la fa parlare, dicendole di dimenticare il passato. Così, davanti a Carter, i due si scambiano di nuovo i voti del matrimonio.

Mentre Liam racconta a Wyatt del rinnovo delle promesse, Steffy prega Bill di non svelare a nessuno la notte trascorsa insieme. Seppur a malincuore Spencer accetta di non svelare il segreto ad anima viva e annulla il viaggio che aveva organizzato per loro due.

Liam, inconsapevole del tradimento, vorrebbe far pace con suo padre e chiede a Steffy di essere presente. La figlia di Ridge accetta con imbarazzo e i due si riappacificano.

Beautiful anticipazioni: festeggiamenti a casa Forrester

Today on #BoldandBeautiful, despite their past disagreements, everyone comes together to give thanks. Watch the special Thanksgiving episode: https://t.co/U9cPSFtQa5 pic.twitter.com/sJm9YSjFzV — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) November 23, 2017

A casa di Eric, come ogni anno, si organizza il pranzo per il giorno del Ringraziamento: le famiglie Forrester e Spencer (e Spectra) si siedono a tavola e sono chiamate a esprimere pensieri positivi per gli altri commensali mettendo da parte astio e rancori.

Thorne torna a Los Angeles

A Los Angeles fa il suo rientro Thorne. Tutti sono sorpresi ed entusiasti, eccetto Ridge che appare piuttosto freddo. Tra i due fratelli ci sono subito attriti, sia in campo lavorativo sia in quello sentimentale. Thorne, infatti, che durante la sua assenza ha migliorato la sua esperienza nel disegno diventando uno stilista famoso in Europa, intende restare a Los Angeles e lavorare alla Forrester.

Inoltre, trova ospitalità a casa di Brooke, con la quale sembra avere un bel rapporto. Questo, ovviamente, infastidisce molto Ridge, che sta cercando di riconquistare la donna. Thorne chiede a Brooke il motivo della sua rottura con Ridge.

I sensi di colpa di Steffy

Alla Spencer Publications Liam esprime la sua lealtà nei confronti di Bill e gli porge le sue scuse per averlo trattato male. Bill si sente in colpa verso il figlio e così cerca di assecondarlo in tutto (compreso aiutare la Spectra), causando i sospetti di Wyatt.

Rimasti soli Steffy e Bill ricordano la notte trascorsa insieme. La giovane vorrebbe confessare la verità a Liam, ma il suocero, seppur innamorato di lei, tenta di farle cambiare idea: dicendogli tutto, infatti, Steffy perderebbe il marito e Bill il figlio.

Intanto Sally, preoccupata per Liam, va a trovarlo per sapere come va il suo matrimonio.

Ridge preoccupato per il ritorno del fratello, Sheila di nuovo nelle vite dei Forrester?

Al ristorante Il Giardino, Sheila avvicina Pam chiedendole di essere amiche. La sorella della defunta Stephanie, infatuata dalla Carter, racconta a Charlie di aver chiacchierato con la donna e di averla trovata cambiata.

Ridge e Quinn, dopo i ripetuti errori passati, sono ora ottimi amici: lo stilista si complimenta con la “matrigna” per la nuova collezione di gioielli.

Mentre Thorne parla con Eric di Brooke e Ridge, quest’ultimo esterna alla Logan la sua preoccupazione per il ritorno del fratello, ma sia lei sia il resto della famiglia è felice del suo rientro. Thorne mostra al padre i suoi disegni: Eric ne rimane piacevolmente colpito, a differenza di Ridge, che lo avverte che non farà mai parte del team di stilisti della FC.

Thorne, stanco dell’arroganza del fratello e di essere sempre la sua ombra, tira fuori gli artigli dicendogli che non glielo permettarà mai più.

Vi ricordo che da lunedì 3 a sabato 8 settembre l’appuntamento con Beautiful è doppio: dalle 13.45 alle 14.45! Buona visione!