Un nuovo colpo di scena ci attende nei prossimi episodi Beautiful. La soap a stelle e strisce è pronta a stupirci, e lo farà – ancora una volta – grazie all’eterno triangolo amoroso tra Ridge, Brooke e Taylor. Il magnate di casa Forrester prenderà una decisione clamorosa nelle prossime puntate della soap americana, ovvero quella di lasciare Brooke e tornare con Taylor.

Anticipazioni americane Beautiful: si riapre il triangolo amoroso

Dopo i risvolti della trasferta a Roma – durante la quale Ridge si era riavvicinato a Brooke – il famigerato triangolo amoroso sembrava destinato a chiudersi definitivamente. I telespettatori americani però sanno bene che non è affatto così, visto che nelle puntate in onda oltreoceano in questi giorni stanno assistendo a una nuova crisi tra Forrester e Logan.

La lotta per il controllo della Forrester Creations ha infatti riaperto la partita tra Ridge, Brooke e Taylor, che però stavolta potrebbe riservare grandi sorprese. Il ritorno sulla scena della dottoressa Hayes d’altronde, non aveva mai lasciato dubbi che potesse riaprirsi quel triangolo amoroso, e neppure per un istante i fans Beautiful hanno pensato a una trama che vedesse la psichiatra farsi da parte.

Ridge tradito da Brooke nelle prossime puntate Beautiful

La storyline prenderà il via nel momento in cui Brooke accetterà la posizione di amministratore delegato della Forrester Creations, propostale da Carter Walton. L’avvocato – d’accordo con Hope con la quale nel frattempo ha intrattenuto una relazione amorosa – sarà riuscito a impossessarsi della casa di moda.

La mossa di Hope e Carter finirà per scatenare l’ira di Ridge, che da quel momento sognerà solo il momento in cui potrà vedere i due finire in prigione. In questo scenario arriverà la mossa di Brooke, dettata in realtà dalla volontà di conquistare la fiducia dei neo proprietari e convincerli a riconsegnare l’azienda di famiglia ai legittimi proprietari.

Ridge scoprirà che Brooke è diventata amministratore delegato della Forrester Creations da un annuncio social della Logan, e si sentirà tradito dalla compagna.

Beautiful, spoiler americani: Brooke sorprende Ridge con Taylor

Brooke va dallo stilista per informarlo della novità e lo trova in compagnia di Taylor. Ridge non le nasconde che avrebbe preferito essere il primo a sapere cosa stava accadendo, e che avrebbe voluto che lei gliene parlasse prima di pubblicare l’annuncio. Invano Brooke cercherà di spiegare al compagno le sue intenzioni, ovvero quelle di riportare la casa di moda nelle sue mani.

Forrester non sarà disposto ad ascoltare, e sebbene con Taylor vi siano stati solo pochi baci, non potrà fare a meno di constatare che le loro posizioni davanti al problema “Hope e Carter” saranno inconciliabili. Da un lato lui vorrebbe vedere i due in prigione, mentre dall’altro Brooke sarà infastidita nel vederlo rivolgersi alla figliastra con parole dure. In questa crisi che apparirà insormontabile, la psichiatra non faticherà a trovare quel posto che in cuor suo avrà sempre sognato di riavere, ovvero di nuova compagna di Ridge.

Trame americane Beautiful: Ridge invita Taylor a una serata romantica

Ridge troverà lealtà e comprensione in Taylor. Forrester deciderà così di organizzare per lei una serata romantica, che si concluderà con un momento d’amore. La scena sarà osservata da Donna Logan, che si precipiterà a riferire tutto a Brooke.

E mentre lei – nonostante le dichiarazioni di orgoglio – tornerà a sperare di riavvicinarsi a Ridge, quest’ultimo si troverà a fissare il vuoto dopo aver fatto l’amore con Taylor. Non sarà difficile immaginare che stia pensando alla Logan, e questa sensazione aprirà nuovi interrogativi: sarà davvero finita tra Brooke e Ridge?