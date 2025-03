Cosa ci riservano le puntate future Beautiful? La soap americana legata alle vicende dei Forrester – nonostante la sua lunga permanenza su Canale 5 – continua ogni giorno a conquistare moltissimi fans. Mentre in Italia a tenerci con il fiato sospeso in questi giorni sono le vicende di Steffy, costretta a fare i conti con la “minaccia Sheila”, i telespettatori d’oltreoceano stanno vivendo momenti di apprensione per le sorti di Eric Forrester. Cosa accadrà allo stilista? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: Eric sta male?

Una storyline che prenderà il via nelle prossime settimane è destinata a tenerci con il fiato sospeso per il destino di Eric. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, il capostipite di casa Forrester accuserà dei malesseri che lo porteranno a temere che per lui possa avvicinarsi la fine.

Lo stilista apparirà insolitamente teso, un cambiamento che, almeno inizialmente, i suoi familiari non noteranno. La causa della sua irritabilità sarà nota solo alla sua compagna, Donna Logan. La coppia avrà deciso di tenere all’oscuro gli altri membri della famiglia dei preoccupanti problemi di salute che affliggeranno il patriarca dei Forrester, e lui sembrerà avere un solo desiderio: creare una collezione l’alta moda che gli permetta di andarsene con il botto.

Trame future Beautiful: le incomprensioni tra Eric e Ridge

Da un lato ci sarà Eric Forrester, chiaramente spaventato all’idea di morire, e dall’altra suo figlio Ridge, che ignaro dei problemi di salute del padre mostrerà disinteresse a collaborare con lui.

Ad alimentare la tensione tra padre e figlio ci sarà il fatto che quello che un tempo era l’ufficio di Ridge, ora apparterrà al figlio Thomas e a Steffy, e sembrerà ad uso di chiunque. La tensione raggiungerà il culmine quando Eric scoprirà che Ridge avrà gettato via un oggetto che aveva lasciato lì.

Eric sostenuto da R.J. Forrester nei prossimi episodi Beautiful

Il disinteresse di Ridge spingerà Eric a cercare il sostegno di R.J. Forrester. Il ragazzo – che era sempre stato restio a unirsi all’attività di famiglia – deciderà di affiancare il nonno quando si renderà conto dei reali motivi che si celeranno dietro al suo comportamento.

I sintomi di Eric si aggraveranno progressivamente, ma la sua condizione non sarà mai identificata con certezza, e la patologia di cui soffrirà resterà a lungo senza un nome. Solo dopo molto tempo si parlerà di oncologia, di trapianti e di staminali, quando si dovrà dare una soluzione verosimile alla situazione.

Eric morirà? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, ma stando a quanto dichiarato da John McCook – l’attore ottantenne che da il volto al patriarca dei Forrester fin dai primi episodi – sembrerebbe che il suo personaggio sia destinato a occupare ancora a lungo un ruolo nella soap. E se fino a questo momento il suo personaggio era stato relegato un po’ nell’ombra, questa nuova trama sembra poter dimostrare che anche per i volti più anziani della soap può esserci materiale da sfruttare. Sembra insomma che sentiremo parlare di Eric Forrester ancora a lungo, e che non mancheranno colpi di scena in questa avvincente storyline.