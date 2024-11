Cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful? La soap americana – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 9 al 15 novembre. Riflettori puntati sulla trasferta italiana, che riserverà una brutta sorpresa a Liam. Spencer – dopo essersi rifiutato di partire con il gruppo per la città italiana – deciderà di raggiungerli insieme a suo padre Bill. Troverà però un’amara sorpresa!

Beautiful, spoiler al 15 novembre: tour alla scoperta di Roma

Una volta arrivati nella città eterna, Brooke, Ridge e Carter si concedono un giro alla scoperta della città. In particolare il gruppetto è affascinato dalla leggenda che avvolge la villa dei Cavalieri di Malta sull’Aventino.

Dopo aver saputo dall’amica Ilaria che all’interno della residenza c’è una porta, e guardando attraverso la serratura si può scoprire qualcosa di più sul proprio destino, il terzetto ha deciso di recarsi là.

La “magia” che avvolge la villa sembra avere un effetto sorprendente su Ridge. Forrester è convinto di aver potuto vedere – attraverso quella serratura – il suo destino, e corre verso Brooke per rivelarle i suoi sentimenti.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Liam arriva a Roma

Mentre Brooke, Ridge e Carter visitano la villa Magistrale, Hope e Thomas si concedono un giro turistico della città. Steffy invece preferisce rimanere in albergo, e resta sorpresa quando vede arrivare Liam. Il giovane Spencer ha pensato di fare una sorpresa alla moglie, e ha raggiunto la città italiana in aereo con suo padre Bill.

Una volta atterrati all’aeroporto, lo Spencer senior ha proseguito il suo viaggio per Montecarlo, mentre Liam è salito a bordo di un taxi che lo ha condotto in Piazza Navona. I suoi dubbi sulla fedeltà della moglie sembrano essere stati attenuati dal padre, che durante il volo gli ha ripetuto più volte di essere convinto che Hope lo accoglierà a braccia aperte. Anche Steffy sembra ormai convinta del sentimento che lega sua moglie a lui, tanto che non esita a dire a Liam che ha cambiato opinione su di lei. Steffy informa il giovane Spencer che la moglie si è concessa un tour della città, e lui decide di raggiungerla e farle una sorpresa.

Liam vede Hope baciare Thomas nelle prossime puntate Beautiful

Se Liam pensava di sorprendere sua moglie dovrà ricredersi, perché sarà lei a fargli una sorpresa. Il giovane la trova vicino al Colosseo in compagnia di Thomas. I due sono incantati dall’immensità del monumento, e in un momento di forte emozione si scambiano un bacio.

Lo Spencer assiste alla scena e vede in un solo attimo tutti i suoi timori trasformarsi in una tremenda realtà! Hope sta baciando il suo acerrimo nemico: come reagirà Liam davanti a questa sconvolgente scoperta? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news Beautiful.