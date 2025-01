Cosa ci attende nella settimana dal 6 all’11 gennaio nella soap americana Beautiful? Dopo la pausa natalizia, durante la quale le vicende dei Forrester ci hanno tenuto compagnia con le repliche, riprende la messa in onda di episodi inediti. Dopo la scarcerazione di Sheila si creerà una situazione che spingerà Liam a prendere una clamorosa decisione.

Beautiful, trame settimana 6-11 gennaio 2025

Sheila Carter è di nuovo libera, e le assenze di Finn si fanno sospette agli occhi di Steffy. La figlia di Ridge inizia a sospettare che il marito trascorra molto tempo con la madre naturale, e che sia felice che la donna sia stata scarcerata.

Liam intanto racconta a Wyatt le ultime novità, e gli parla anche dell’abbraccio tra Sheila e Finn. Lo Spencer confessa al fratello di essere preoccupato dalla scarcerazione della Carter, e che – se non possono più contare su Finn perché condizionato dal legame con la madre naturale – dovrà essere lui a proteggere Steffy e i bambini.

Wyatt cerca di far ragionare Liam dicendogli che per Finn non è facile interrompere del tutto i rapporti con la madre naturale, ma lui non riesce a spiegarsi come il giovane medico possa provare affetto per una donna così pericolosa, che non ha esitato a sparare a lui e a Steffy in passato. Nonostante le insistenze di Wyatt, Liam non è disposto a rischiare l’incolumità della piccola Kelly e della madre di sua figlia.

Nel frattempo Steffy è sopraffatta dal terrore, e neppure le rassicurazioni di Finn – che promette di proteggerla – sembra riuscire a tranquillizzarla.

Beautiful, trame all’11 gennaio: la confessione di Brooke a Ridge

Brooke confessa a Ridge di aver sorpreso Hope e Thomas a letto insieme. Lui appare sconvolto, e non nasconde il timore che il figlio possa ricadere nell’ossessione per Hope, soprattutto ora che la giovane Logan sta attraversando un momento difficile con Liam.

Hope nel frattempo confessa a Thomas di aver cercato di non cedere ai suoi sentimenti, ma non può negare di essere irresistibilmente attratta da lui. Il fallimento del suo matrimonio la porta inoltre a riflettere, e il confronto tra i due uomini diventa inevitabile. La giovane non può ignorare che – mentre Thomas si mostra comprensivo – Liam non ha fatto assolutamente nulla per salvare il loro matrimonio. Il sospetto che i sentimenti del marito per Steffy abbiano giocato un ruolo determinante in tutto ciò si fa sempre più strada nella mente di Hope.

Steffy terrorizzata nei prossimi episodi Beautiful

Steffy vive un momento di continua paura, e basta un piccolo rumore a farla sobbalzare. Quando la figlia di Ridge sente un rumore inquietante fuori dalla sua casa teme che possa essere Sheila nascosta in agguato.

Contrariamente a Finn, la figlia di Ridge non può dimenticare quanto fatto in passato da Sheila, e ignorare la sua pericolosità. Quando più tardi Liam si presenta a casa sua lei finge di essere tranquillizzata dalla presenza del marito, e ribadisce che con lui nessuno potrà mai fare del male a lei e ai suoi figli. Liam a quel punto decide di confessarle i suoi dubbi sulla capacità di giudizio di Finn, e le rivela di averlo visto abbracciare Sheila subito dopo il processo.

Trame Beautiful: Hope annuncia il divorzio da Liam

Hope e Brooke pranzano insieme a Il Giardino, e la ragazza ne approfitta per informare il padre Deacon del bacio a Roma con Thomas e della situazione attuale del suo matrimonio con Liam. Sharpe pensa che sia stato il figlio di Ridge a fare il primo passo, ma Hope gli confessa che l’iniziativa è partita da lei. Sia Deacon che Brooke esortano la figlia a lottare per salvare il suo matrimonio, ma lei comunica loro di aver già firmato i documenti per il divorzio.

Brooke chiede alla figlia se l’infatuazione per Thomas possa aver accelerato la sua decisione, ma Hope si dice stanca di avere al suo fianco un uomo che deve “dividere” con Steffy, e di desiderare un compagno che ami solo lei.

Nel frattempo, una donna misteriosa ha fatto il suo ingresso nel locale e li osserva da lontano.