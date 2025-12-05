Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 6 al 12 dicembre su Canale 5 assisteremo alle riflessioni di Steffy sulla decisione presa da Thomas. Si continuerà anche a parlare della morte di Sheila. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy approva la scelta di Thomas

Thomas è partito con Douglas per Parigi, dopo aver definitivamente rotto con Hope, e Steffy può finalmente godersi un momento di serenità insieme a Finn. I due sono sulla casa sulla scogliera, e la figlia di Ridge riflette sugli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista il fratello.

Steffy si dice convinta che la decisione presa da Thomas sia quella più giusta, visto che il rapporto con Hope gli aveva procurato solo sofferenza.

Deacon deluso nelle prossime puntate Beautiful

Deacon Sharpe non riesce a superare il dolore per la morte di Sheila, e vuole organizzare un evento commemorativo al Giardino. Quando Brooke, Donna e Katie vanno a pranzo nel locale scoprono le intenzioni di Sharpe e rimangono sconvolte.

Lui cerca di giustificare la sua iniziativa ribadendo il fatto che Sheila fosse cambiata profondamente , e che la loro relazione l’aveva resa una donna felice.

Nonostante le sue affermazioni però, sembra che solo lui e Holli siano disposti a piangere la sua scomparsa.

Beautiful spoiler: Hope e Finn partecipano alla commemorazione per Sheila

Nel frattempo alla Forrester Creations, Liam rimane piacevolmente sorpreso quando vede sua figlia Beth giocare nell’ufficio di Hope. I tre decidono di concedersi una giornata di divertimenti allo zoo.

Poco dopo però, la figlia di Brooke dice a Spencer che ha intenzione di partecipare alla commemorazione di Sheila, nonostante il parere contrario di sua madre. Gli spiega poi che il suo desiderio di essere là non è affatto legato al rapporto con la Carter, che non ha mai sopportato, ma piuttosto al fatto di stare vicina al padre in un momento per lui così doloroso.

Anche Finn comunica a Steffy che intende partecipare. Poco dopo Liam e Steffy parlano della decisione del giovane medico, e Spencer si meraviglia che abbia deciso di esporsi così tanto. Subito dopo è la figlia di Ridge a rimanere sorpresa, quando scopre che anche Hope parteciperà alla commemorazione.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Di passaggio da Los Angeles, Lauren decide di far visita a Eric Forrester. Lui e Donna la accolgono calorosamente. I tre parlano di Sheila Carter, e l’ospite si dice sollevata all’idea che la sua rivale storica sia finalmente morta. Eric le racconta come si sono svolti i fatti, ribadendo che Steffy ha agito solo per difendersi.

Intanto la commemorazione volge al termine, e quando la salma viene spinta verso la fornace per la cremazione, Deacon ha un sussulto: nota che il cadavere ha tutte e dieci le dita dei piedi!

Si tratta solo di un attimo, e l’uomo pensa che sia stata solo la suggestione a giocargli un brutto scherzo. Tuttavia il dubbio che la donna morta non sia Sheila non lo abbandona. Intanto Ridge e Brooke tirano un sospiro di sollievo, all’idea che la donna che per anni ha perseguitato i Forrester non possa più fare del male. Steffy nel frattempo viene assolta dallo Stato della California, che le riconosce il fatto di aver agito per legittima difesa.