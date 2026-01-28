Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 31 gennaio al 6 febbraio? La soap americana più longeva della tv va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, e promette di regalarci una settimana ricchi di colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: la richiesta di Deacon a Sheila

Deacon e Sheila iniziano a pensare al matrimonio, e Sharpe chiede alla futura moglie di convincere Finn a fare loro da testimone. Nel frattempo anche lui ha qualcosa da fare per rendere quella cerimonia perfetta: vorrebbe che anche sua figlia Hope fosse presente alle nozze.

La giovane Logan petrò gli risponde in modo evasivo, salvo poi sconrarsi con Steffy che sottolinea quanto sia assurda quella relazione, ribadendo la sua intenzione di impedire a Finn di frequentare sua madre.

Sheila soprende Finn nelle prossime puntate Beautiful

Un nuovo colpo di scena arriva nel momento in cui la Carter – recatasi in ospedale per una visita di controllo – decide di fare una sorpresa al figlio e va a trovarlo in reparto. Lui però non sembra tanto felice di vederla, e le chiede di non presentarsi mai più senza avvertire.

Sheila a quel punto non può fare a meno di ricordargli le parole dolci che le aveva rivolto non appena scoperto che era ancora viva, e attribuire questo nuovo fare distaccato all’influenza di Steffy.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5? Trame Beautiful

Liam è in ansia per il ritorno di Sheila, e affronta Deacon. Sharpe però ribadisce che la donna è cambiata, e non sembra affatto disposto ad ascoltare il ragazzo che vorrebbe metterlo in guardia. A quel punto Spencer cerca Hope, e non trovandola contatta Steffy.

Anche la figlia di Ridge però non sembra dar troppo peso alle sue preoccupazioni, e lo rassicura dicendogli che ha importo a Finn un ultimatum, e che lui ha promesso di stare lontano dalla madre biologica.

Hope e Finn si confrontano sul matrimonio dei rispettivi genitori, e la giovane gli chiede di prendere una posizione chiara. Il medico ammette di non avere intenzione di partecipare al matrimonio, per rispetto della moglie, mentre Hope sembra convinta che Sheila sia davvero cambiata e non intende deludere suo padre.

Subito dopo un forte mal di testa costringe Hope a confrontarsi con Finn. Il medico attribuisce il malessere al pensiero della giovane per Thomas e Douglas, e la invita a lasciarsi il passato alle spalle. In seguito allieva il suo malessere con un massaggio, creando così un momento di intimità tra loro.