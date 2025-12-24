Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 27 dicembre al 2 gennaio su Canale 5 assisteremo a una sconvolgente rivelazione. Deacon andrà da Lauren per scoprire qualcosa di più su Sugar, e quello che verrà a sapere lo sconvolgerà. Di cosa si tratterà? Scopriamolo insieme con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon interroga Lauren

Dopo aver rintracciato alcuni messaggi di una certa Sugar a Sheila, Deacon vorrà saperne di più su questa misteriosa figura. La sola persona che potrà dargli informazioni al riguardo è Lauren, e Sharpe non esita a rivolgersi alla Fenmore per scoprire qualcosa su di lei, e sul rapporto che aveva con Sheila.

Lauren cerca di sviare il discorso, dimostrando di non avere alcuna intenzione di parlare di Sugar, ma davanti alle rivelazioni di Deacon – che le dice di aver chiaramente visto i piedi del cadavere con 10 dita ciascuno – cede e svela una verità rimasta a lungo sepolta.

Deacon sconvolto nelle prossime puntate Beautiful

Se quell’attimo in cui il lenzuolo si era leggermente sollevato dal cadavere di Sheila rivelando il “dettaglio” inquietante aveva turbato Deacon, quello che gli rivela Lauren lo sconvolge completamente.

La Fenmore gli dice che il vero nome di Sugar era Janet Webber, e che si trattava di una guardia carceraria che la Carter aveva conosciuto quando era detenuta. Mettendo in atto tutte le sue qualità di manipolatrice, Sheila era riuscita a convincerla ad aiutarla a fuggire dal carcere, promettendole un intervento di chirurgia plastica per diventare più bella. In realtà Sheila – d’accordo con il chirurgo – l’aveva resa la sua copia perfetta. Quando si era risvegliata, Sugar aveva scoperto di avere lo stesso volto della Carter, e questo aveva fatto sì che fosse lei (e non Sheila) ad essere nuovamente arrestata.

Ovviamente questo fatto ha fatto nascere in Sugar un enorme desiderio di vendetta, ma secondo Lauren la donna si trova ancora nell’ospedale psichiatrico, dove è stata ricoverata quando tutti hanno scambiato la sua vera storia per i deliri di una psicopatica.

Beautiful spoiler: Sheila è ancora viva?

La rivelazione sorprende Deacon, che però inizia a vedere in quella nuova versione dei fatti una verità che lui da tempo proclama, ovvero che Sheila sia ancora viva. Adesso l’uomo sa che potrebbe essere stata proprio Sugar a perdere la vita nella villa di Steffy.

E mentre Steffy parla con Liam – ancora una volta – dell’assurda convinzione di Deacon che Sheila non sia morta, Sharpe indaga, ormai sicuro che il cadavere fosse quello di Sugar.

Steffy e Finn – ignari di questa nuova situazione – si godono sereni una giornata sulla spiaggia.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

R.J. torna con la memoria all’ultimo incontro con Luna, quando la ragazza gli ha rivelato di aver assunto – per errore – i tranquillanti della madre Poppy pensando che fossero mentine. La giovane gli ha detto di ricordarsi solo di essere entrata in una dependance per bere un bicchiere d’acqua, ed essersi risvegliata nel letto di Zende. Brooke ascolta sconvolta il racconto del figlio.

Nel frattempo Hope raggiunge la villa sulla spiaggia, per parlare con Steffy della nuova collezione. La giovane Logan si scusa con lei e Finn per il comportamento del padre, che continua a sostenere che Sheila sia ancora viva creando agitazione. Il medico e Hope sostengono che la sua sia solo una reazione al grande dolore, ma Steffy vorrebbe lasciarsi quel brutto passato alle spalle. Un messaggio dello Sharpe spinge Finn a recarsi al Giardino per parlare con lui: l’uomo gli rivela quanto ha appena saputo da Lauren. Intanto Steffy, rimasta alla villa con Hope, sfoga sulla figlia di Brooke tutto il disprezzo per Deacon. Hope tenta di difendere suo padre, ma la figlia di Ridge ribadisce che lui deve solo restare lontano da loro e dalle loro vite.