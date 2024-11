Cosa ci attende nelle prossime puntate di Beautiful? La soap a stelle e strisce – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 23 al 29 novembre. Riflettori puntati su Liam Spencer, che deluso dal tradimento della moglie Hope non sarà disposto a perdonarla e vorrà il divorzio.

Beautiful, spoiler al 29 novembre: Liam vuole il divorzio

Negli episodi in onda dal 23 al 29 novembre vedremo Hope intenta a cercare di farsi perdonare dal marito. Consapevole ormai che lui l’ha vista baciare Thomas, la giovane Logan cercherà il perdono del marito. Liam però non sarà più disposto ad accettare quella continua “guerra” con il rivale Thomas, e non vorrà sentire ragioni: Liam chiederà il divorzio!

Poco dopo R.J. si recherà da Hope e la troverà in lacrime. Il ragazzo apprenderà la decisione di Liam e apparirà visibilmente confuso. Nel frattempo Wyatt parlerà con suo fratello e lo inviterà a non prendere decisioni affrettate, mentre Steffy apparirà preoccupata per le possibili ripercussioni che potrebbe avere quel bacio tra Thomas e Hope.

Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 29 novembre: Liam va da Steffy

Liam – deluso e amareggiato dal comportamento della moglie Hope – si troverà a dover gestire anche il riemergere dei suoi sentimenti per Steffy. Dopo aver parlato con Wyatt, il giovane Spencer si recherà proprio dalla figlia di Ridge, e le confesserà che lei rappresenta la parte migliore della sua vita.

Steffy però lo bloccherà dicendogli che non vuole essere coinvolta nel suo gioco di vendetta contro Hope. Inoltre la giovane donna ricorderà a Liam di essere impegnata con Finn.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade nella soap americana?

La decisione di Liam sconvolgerà anche Brooke. Una volta scoperto quanto accaduto la Logan non potrà fare a meno di mostrare alla figlia il suo disappunto per il comportamento che avrà avuto. A consolare la madre della ragazza ci penserà Ridge, che sottolineerà il fatto che i ragazzi potrebbero superare i loro problemi. R.J. tuttavia esprimerà preoccupazione per Hope.

Brooke farà fatica a comprendere le azioni della figlia che avranno messo a serio rischio il suo matrimonio, ma penserà che siano dovute a sentimenti repressi. La donna condividerà con R.J. i suoi timori sulla possibilità di riuscire a salvare il matrimonio tra Hope e Liam. Intanto proprio quest’ultimo respingerà per l’ennesima volta la moglie, ammettendo che la mancanza di fiducia che si sarà instaurata tra loro renda impossibile una riconciliazione.