Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella settimana dal 21 al 27 febbraio? Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Beautiful. trame e anticipazioni al 27 febbraio

Nuove tensioni tra Poppy Nozawa e sua sorella Li finiscono per coinvolgere anche Luna. La giovane – sempre più intenta a riflettere sull’identità del padre – interviene tra le due prendendo le difese della madre, quando sua zia la accusa di essere un’arrivista.

Poco dopo apprendiamo che Bill vuole fare il test di paternità: Spencer ne parla con il figlio Liam, che appare sconcertato a questa notizia. Può essere davvero lui il padre di Luna? E perché Poppy ha taciuto così a lungo questa verità? L’imprenditore spiega al figlio che potrebbe essere stata spinta dal desiderio di non apparire come una donna interessata solo al suo patrimonio, quando invece in realtà lo amava.

Tuttavia per Bill sembra essere giunto il momento di sapere (una volta per tutte) la verità, ed è pronto a fare il solo esame che possa davvero cancellare in lui ogni dubbio: il test del DNA.

I dubbi di Katie nelle prossime puntate Beautiful

La neo relazione tra Bill e Poppy è al centro di una discussione tra Brooke, Donna e Katie. Le prime due sospettano che la sorella possa nutrire ancora dei sentimenti per l’ex marito. È veramente così?

Intanto Katie si mostra abbastanza scettica davanti all’ipotesi che Bill possa veramente essere il padre di Luna, e ne parla con R.J. ipotizzando che la donna possa agire solo per interesse. Il giovane stilista però, difende Poppy.

Quest’ultima – parlando con la figlia – ammette che il test del DNA potrebbe davvero confermare il legame di sangue tra lei e Bill.

Beautiful news: cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Nel frattempo Hope è costretta ad affrontare un nuovo probelam legato alla sua linea di abbigliamento. Steffy intende chiudere definitivamente la “Hope for the future” perché sia dando risultati insoddisfacenti. Ma è davvero questa la ragione che sta dietro alla sua decisione?

Mentre Hope si sfoga con Brooke e afferma che la sua linea ha bisogno di tempo per riorganizzarsi e affermarsi, Ridge chiede spiegazioni alla figlia. La giovane Logan sospetta che dietro alla scelta di Steffy si nasconda in realtà il desiderio di rovinarle la vita, quello stesso che ha spinto la giovane Forrester ad allontanre da lei Thomas e Douglas.