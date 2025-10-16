Cosa ci riservano le prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 ottobre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Sheila, che non esiterà a recarsi a casa di Steffy per spiare la nuora dalla porta-finestra. Le conseguenze per la rossa saranno drammatiche: Steffy per difendersi la ucciderà. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: la mossa di Sheila

Steffy si ritrova da sola in casa durante una notte sferzata da un vento impetuoso, quando inizia a percepire strani rumori provenienti dall’esterno. La paura che Sheila si nasconda nel giardino e la stia osservando dalla porta-finestra cresce sempre di più. In effetti, Sheila è davvero lì, nascosta nell’ombra.

Nel frattempo, al locale “Il Giardino”, Deacon si chiede dove sia finita Sheila, che ultimamente sembra svanire nel nulla senza avvisare nessuno. Nonostante sia ancora scosso dalla recente lite con Steffy, Deacon è convinto che Sheila sia cambiata e che manterrà il suo impegno a stare lontana da Finn e dalla sua famiglia.

Deacon ammette di amare Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Liam arriva a Il Giardino per ritirare una cena da asporto: preferisce non fermarsi al ristorante per evitare un possibile incontro con Sheila. Deacon lo tranquillizza, dicendogli che quella sera Sheila non si trova lì, e gli racconta gli ultimi avvenimenti.

Intanto, Steffy, in preda al terrore, chiama per chiedere aiuto: racconta che un’intrusa è entrata in casa e che, per difendersi, ha dovuto colpirla con un coltello.

All’ospedale, Finn confida a Hope la sua crescente ansia per Steffy, rimasta sola al buio durante la tempesta. Hope cerca di rassicurarlo, ma Finn ammette che potrà tranquillizzarsi solo quando saprà che la moglie è al sicuro, perché lei è tutto per lui.

Nel frattempo Deacon e Liam continuano a parlare di Sheila Carter. Liam esprime la sua inquietudine per le misteriose sparizioni di Sheila e teme che possa tornare a minacciare Finn, Steffy o i loro figli.

Deacon cerca di sdrammatizzare, ma Liam gli ricorda che Sheila ha sparato sia a Finn che a Steffy, accusando Deacon di mettere a rischio la sua relazione con Hope. Alla fine, Deacon ammette apertamente di amare Sheila.

Beautiful spoiler: Steffy ha ucciso Sheila?

Sconvolta e ancora sotto shock, Steffy confessa a Finn di aver ucciso Sheila per legittima difesa, dopo che quest’ultima si era introdotta in casa loro cercando di aggredirla. Anche Finn è devastato: fatica ad accettare che la donna che gli ha dato la vita sia morta proprio per mano della moglie.

Nel frattempo, alla Forrester Creations, Carter informa Ridge e Thomas che il medico legale ha confermato la morte di Sheila, avvenuta proprio nella casa sulla scogliera. Padre e figlio corrono subito da Steffy per assicurarsi che stia bene. Lei racconta di aver visto Sheila entrare con qualcosa in tasca e, temendo per la propria vita, ha afferrato un coltello per difendersi, colpendola a morte dopo averle più volte intimato di andarsene.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

La tragedia avvenuta nella casa di Finn e Steffy ha creato forti tensioni non solo tra i due coniugi, ma anche con Ridge e Thomas.

Steffy continua a sostenere di aver agito per legittima difesa: dopo il blackout si è trovata Sheila di fronte, che avanzava minacciosamente verso di lei, e in preda al panico ha reagito. Finn, però, è tormentato dall’immagine di quel gesto fatale inflitto alla madre biologica, combattuto tra il dolore della perdita e il bisogno di comprendere la moglie.

Ridge prende le difese di Steffy, sottolineando quanto Sheila rappresentasse una minaccia costante e dichiarando che la reazione di Steffy sia stata inevitabile, spronando Finn a mostrare vicinanza ed empatia verso la donna che ama.