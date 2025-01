Cosa ci attende nella settimana dal 18 al 24 gennaio nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo alla reazione di Steffy quando scoprirà che sua figlia avrà rischiato la vita sulla spiaggia, e che a salvarla sarà stata Sheila. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, trame settimanali 18-24 gennaio 2025

Mentre Sheila racconta a Deacon cosa è accaduto sulla spiaggia, Finn e Kelly tornano a casa. Ad attenderli trovano Steffy, che dapprima si mostra sconvolta nello scoprire che avrebbe potuto perdere sua figlia, e poi si infuria nel sapere che la Carter era sulla spiaggia. La presenza della rossa poteva significare solo una cosa: che non intende assolutamente uscire dalla vita di suo figlio e dei bambini.

Quanto accaduto sulla spiaggia da a Sheila nuove speranze, e se in un primo momento la donna sembrava propensa a trasferirsi a casa di Deacon, ora intravede una nuova possibilità per essere accolta nella vita del figlio e della sua famiglia. Sharpe sa però che Brooke, Hope e Steffy non approverebbero questa scelta.

Spoiler Beautiful, Kelly è salva, ma Steffy è furiosa

Una negligenza di Finn avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per la piccola Kelly. Steffy non può fare a meno di pensare che il marito si sia mostrato poco affidabile. A peggiorare la situazione c’è poi la presenza di Sheila, che sicuramente aveva pedinato i due sulla spiaggia: solo in questo modo la Carter è potuta intervenire al momento opportuno per salvare la bambina.

Delusa e amareggiata dal comportamento di Finn, Steffy non può fare altro che ripensare alle parole di Liam, che l’aveva messa in guardia dicendole che il ragazzo aveva abbracciato la madre naturale in tribunale.

Steffy lascia Finn nei prossimi episodi Beautiful

La decisione di Steffy è drastica: la figlia di Ridge Forrester decide di lasciare la casa coniugale e trasferirsi con i bambini da Eric. Sconvolto, Finnegan manda un sms a Li, la madre adottiva, chiedendole di raggiungerlo a casa. Quando la donna arriva, le racconta tutto ciò che è accaduto: dalla sua disattenzione dovuta a una telefonata di lavoro al pericolo corso da Kelly in riva al mare, fino al salvataggio della bambina da parte di Sheila e alla partenza di Steffy.

Dal racconto di Finn a Li emerge la sua amarezza all’idea che Liam abbia avuto un ruolo determinante nella decisione di Steffy, ma Li lo ferma ribadendo che spetta a lui dimostrare alla moglie che ci tiene davvero a lei e che è disposto a tutto pur di tenere unita la sua famiglia. Intanto però lo Spencer – dopo aver saputo dell’incidente in spiaggia – corre a casa di Eric per incontrare Steffy.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Gli ultimi avvenimenti sembrano confermare quanto affermato da Hope, che torna a ribadire alla madre di essere ormai stanca di dover dividere l’amore di Liam con Steffy, e di aver deciso di concentrarsi solo sul suo lavoro. La giovane Logan appare molto più rilassata e distesa, ora che può contare sulla vicinanza di Thomas e sulla consapevolezza di essere per lui l’unica donna.

Mentre la figlia di Brooke cerca di godersi al meglio il successo della “Hope for the Future”, Sheila vive un momento di intimità con Deacon e gli confessa di essere cambiata.