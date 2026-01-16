nuovi colpi di scena attendono i fans di Beautiful. La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi episodi mozzafiato nella settimana dal 17 al 23 gennaio. La verità su Sheila sta per arrivare, e scoprire che il cadavere non era della Carter ma di Sugar sconvolgerà i protagonisti. Curiosi di scoprire insieme a noi cosa accadrà?

Trame settimanali Beautiful: Deacon e Sheila di nuovo insieme

Sheila non è morta, la donna a rimanere uccisa quella notte alla villa sul mare era Sugar e non la Carter. Deacon è al settimo cielo per aver ritrovato l’amore della sua vita e – dopo averla riaccompagnata a casa – si concede con lei nuovi momenti intensi.

Mentre Sharpe fantastica su un matrimonio e su un futuro con lei però, Sheila accusa un malore. A quel punto lui insiste affinché si rechi in ospedale, temendo che i giorni di prigionia all’interno del magazzino abbandonato – con pochissima acqua e cibo – possano aver causato problemi.

Ridge accusa Hope di essere una “visionaria” nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo alla Forrester Creations un’incredula Hope racconta di aver visto Sheila a casa del padre. Steffy e Ridge non le credono, e il Forrester senior arriva anche a rimproverarla per aver ceduto alle fantasie di Deacon.

Non solo – secondo lui – la giovane Logan non ha fatto niente per convincere il genitore che le sue erano solo fantasie, ma con il suo comportamento contribuisce ad alimentarle. Ma Hope è sicura di ciò che ha visto, e riferisce ai due Forrester increduli tutta la storia, spiegando anche il ruolo che ha avuto la sosia di Sheila, Sugar.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Le affermazioni di Finn, poco dopo, confermano quanto affermato da Hope, confermando la versione che da tmpo sosteneva Deacon, ovvero che non fosse Sheila la donna che sua moglie ha ucciso quella notte nella villa sul mare.

Nel frattempo Sheila è in ospedale, e da un letto in corsia sconvolge Li. La Nozawa scopre infatti che alla nuova paziente manca un dito dei piedi, e scopre che si tratta proprio della madre naturale di Finn. Non solo scopre così che Sheila è ancora viva, ma anche che il figlio la vuole ancora nella sua vita. Per Li è davvero troppo: la dottoressa ha una crisi isterica e minaccia di ucciderla. Sheila la osserva con un sorriso beffardo stampato in faccia.

La reazione di Steffy intanto sconvolge Finn: il medico pensava che la moglie fosse contenta all’idea di non aver ucciso (sebbene per legittima difesa) la sua madre biologica, ma la Forrester è di nuovo preoccupata all’idea che Sheila possa tornare a seminare il panico nella sua famiglia.