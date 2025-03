Cosa accadrà nella settimana dal 15 al 21 marzo nella soap americana Beautiful? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso degli episodi settimanali assisteremo alle tensioni tra tradizione e innovazione, che finiranno inevitabilmente per riflettersi nei rapporti professionali e familiari.

Beautiful, spoiler settimanali al 21 marzo

Eric aspira a realizzare un’ultima collezione che lasci il segno, e R.J. è felice di affiancare il nonno, ispirandosi al suo talento e sostenendo la sua visione. Ridge, al contrario, pensa che il padre debba finalmente farsi da parte. Pur riconoscendo il talento di R.J., Ridge desidera dimostrare il proprio valore attraverso la competizione, evidenziando il divario generazionale e l’importanza dell’eredità creativa.

Il piano di Douglas nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo Hope e Thomas discutono le idee innovative per il marchio “Hope for the Future” ma vengono interrotti da Douglas. Il bambino inizia a parlare del suo sogno di vedere la famiglia riunita, e Thomas e Hope finalmente vicini.

Douglas insiste affinché la Logan perdoni suo padre e gli dia un’altra possibilità, e cerca di convincerla del fatto che lui è cambiato davvero. Thomas, pur toccato dalla fiducia del figlio, non vuole metterle pressione, consapevole del difficile divorzio da Liam che Hope sta affrontando.

Poco dopo – ispirato da una frase del padre – elabora un piano per farli riavvicinare. Il ragazzino si finge loro e scrive dei messaggi per invitarli vicendevolmente a una cena romantica. Quando i due si ritrovano, capiscono subito che dietro tutto questo c’è lo zampino di Douglas e, divertiti, apprezzano il suo impegno nel cercare di riunire la famiglia.

Beautiful, trame settimanali dal 15 al 21 marzo

L’esclusione dalla pianificazione della prossima sfilata della Forrester Creations, che vedrà Eric e Ridge competere sulla passerella con le loro collezioni di alta moda, finisce per contrariare Katie, responsabile della comunicazione.

La competizione tra le due generazioni dei Forrester finisce per coinvolgere anche le altre sorelle Logan. Da un lato c’è Donna, che celebra Eric come un’icona della moda, e dall’altro Brooke, intenta a ricordarle che Ridge, oltre a essere uno stilista di successo, è anche il capo dell’azienda.

Cos’altro accadrà nella soap Mediaset?

Finn riceve una visita da Li. La madre adottiva è preoccupata per la liberazione di Sheila, e teme che l’apertura del giovane medico verso la Carter stia compromettendo il suo matrimonio e la sua relazione con i figli. La donna lo esorta a trovare un modo definitivo per troncare ogni legame con la madre biologica, sottolineando il fatto che altrimenti non riuscirà mai a riconquistare Steffy.

Deacon e Sheila si trovano faccia a faccia, e combattono contro l’attrazione reciproca. Sharpe le confida le sue paure, sul fatto che la loro relazione possa compromettere il suo rapporto con Hope se venisse scoperta. Sheila comprende il suo timore e paragona la loro situazione al suo disperato desiderio di essere accettata da Finn. Proprio in quel momento, qualcuno bussa alla porta.

Li sprona Finn, rievocando la sua forza e determinazione di un tempo, e indicandogli la via per eliminare Sheila dalla sua vita. Finn appare risoluto a riconquistare Steffy e la sua famiglia.