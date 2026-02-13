Continua l’appuntamento in daytime con Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato pomeriggio. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 20 febbraio? La soap americana più longeva promette di regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Beautiful. trame e anticipazioni al 20 febbraio

A casa di Steffy, la figlia di Ridge e Liam sono immersi in un clima apparentemente sereno, mentre le bambi ne sono a giocare dai vicini. Al di là di quanto potrebbe sembrare però, Steffy è in uno stato di agitazione: Finn è uscto per recarsi a prendere delle pizze a Il Giardino e non è ancora rientrato.

Il suo ritardo si fa via via più inspiegabile, e la donna deve lottare con quella strana sensazione di pericolo che si è riaccesa dal momento in cui Sheila è tornata nelle loro vite.

Liam si complimenta con lei per aver posto un ultimatum al marito, ma questo non basta a tranquillizzarla.

Finn alle nozze di Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Steffy non può certo immaginare che Finn si sia trovato coinvolto – suo malgrado – nella cerimonia di nozze. Deacon e Sheila, che avevano inizialmente programmato di sposarsi sulla spiaggia, hanno infatti spostato la cerimonia a Il Giardino.

Dopo un momento di iniziale turbamento, Finn accetta di partecipare come testimone della sposa, facendosi immortalare in alcuni scatti che siuramente – se dovessero finire tra le mani di Steffy – la farebbero infuriare.

Alla cerimonia è presente anche Hope, come damigella di Sheila, e gli sposi appaiono raggianti con i rispettivi figli accanto in un giorno così importante per loro.

Beautiful news: cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Katie sorprende Poppy e Bill mentre si scambiano un bacio e scopre che la Nozawa è la madre di Luna.

Liam è sconvolto, dopo aver scoperto che l’ex moglie e Finn hanno preso parte al matrimonio, ma decide di non riferire niente a Steffy. Il pericolo che la figlia di Ridge scopra quanto accaduto però, è dietro l’angolo: Deacon e Sheila infatti, condividono online le foto della cerimonia!