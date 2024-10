Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Le anticipazioni della settimana che va dal 12 al 18 ottobre rivelano grossi colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Hope e il rapporto della Logan con Thomas. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Beautiful al 18 ottobre: Hope discute con Steffy, poi con Liam

Se da un lato Hope respinge con fervore le accuse di Steffy, dall’altro non riesce a tollerare che Liam – ormai giunto al limite della sopportazione – le chieda di allontanare definitivamente Thomas dalla loro vita. La Logan ribadisce al marito che il Forrester junior non solo è stato determinante per il successo della sua linea di moda, ma è anche, e soprattutto, il padre di suo figlio. Per questo motivo Thomas avrà sempre un ruolo importante nella sua vita.

Nel frattempo Finn torna a casa, e Steffy gli racconta la confessione fatta a Liam. Lui teme che l’intromissione della moglie nella vita coniugale di Liam e Hope possa provocare ulteriori problemi al loro matrimonio, ma Steffy è sempre più convinta di aver fatto la scelta migliore per proteggere sia l’azienda che il fratello.

Beautiful, anticipazioni e spoiler al 18 ottobre

Mentre Hope e Liam discutono, Brooke e Taylor pranzano a “Il Giardino” e la dottoressa Hayes cerca di spingere Brooke verso Deacon senza risultati. A quel punto prova a far leva sullo Sharpe, ma lui le rinfaccia di volerlo convincere a corteggiare Brooke solo per riavere Ridge tutto per sé.

Brooke torna alla Forrester e si imbatte in Ridge che – insieme a Steffy ed Eric – cerca di spingere R.J. ad accettare la proposta di lavorare come stilista nell’azienda di famiglia. Il giovane però oppone ancora una volta il suo rifiuto, ribadendo che desidera seguire un percorso personale. Ciò non impedisce a Ridge di essere al settimo cielo per il ritorno del figlio e per la riunione della famiglia che si svolge in un’atmosfera di armonia.

Beautiful, cos’altro accade nella soap americana?

Hope torna a casa e trova Liam ad attenderla. Dopo aver rassicurato per l’ennesima volta il marito sui suoi sentimenti, si reca alla Forrester e affronta Steffy. La Logan la accusa di aver raccontato a Liam falsità sul suo conto, con il solo scopo di far vacillare il suo matrimonio. Steffy non le crede e ribadisce che non le permetterà di vanificare i progressi fatti da suo fratello.

Hope furiosa corre da sua madre a raccontarle l’accaduto. Brooke è indignata per l’intrusione di Steffy, ma finalmente riesce a far confessare a Hope di essere attratta da Thomas. La ragazza è turbata e giura che farà di tutto per non consentire ai suoi sentimenti di rovinare la sua famiglia, tanto più che ciò che prova per Thomas non è neppure lontanamente paragonabile all’amore che la unisce a Liam.

Intanto Ridge e Taylor si confrontano sulla situazione che si è venuta a creare tra loro e su come Ridge si senta messo da parte dalle due donne della sua vita. Quest’ultima rivelazione sembra sconvolgere Taylor. La loro conversazione viene però interrotta dall’arrivo di Steffy, che racconta loro di aver condiviso con Liam i suoi sospetti su Hope.

Mentre si avvicina l’evento stampa per la “Hope for the future” tutti in azienda sono elettrizzati, anche se Ridge e Steffy non possono nascondere la tensione all’idea che Thomas e Hope si troveranno a lavorare fianco a fianco oltreoceano.