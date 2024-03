Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2024 ci rivelano che una sorpresa amara arriva a rovinare la cerimonia di nozze tra Ridge e Taylor. Dopo aver scoperto la verità sulla telefonata ai servizi sociali, Steffy decide di rivelarla al padre proprio nel corso del matrimonio. Ridge annulla le nozze e corre da Brooke. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: matrimonio annullato, Ridge abbandona Taylor sull’altare

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 30 marzo al 5 aprile – assisteremo a un vero e proprio colpo di scena. Proprio quando tutto sembra ormai andare verso il fatidico “sì” tra Ridge e Taylor, una sorpresa inaspettata sconvolge tutti.

Douglas ha infatti rivelato a zia Steffy quanto ha scoperto, ovvero che a fare la famosa telefonata ai servizi sociali non è stata Brooke, ma suo padre Thomas, che si è servito di una app per camuffare la voce e far così apparire che fosse stata la matrigna.

Sebbene Steffy desideri quanto il fratello di vedere i loro genitori di nuovo insieme, non sembra affatto disposta a permettere che ciò avvenga con l’inganno. Per questo decide di rivelare al padre tutta la verità, e lo fa proprio durante la cerimonia nuziale.

Ridge, che proprio a seguito della sua convinzione sulla colpevolezza di Brooke aveva deciso di compiere il grande passo con Taylor, non se la sente più di andare avanti e abbandona la donna sull’altare dopo aver scoperto che anche Taylor era a conoscenza della tremenda azione commessa da Thomas e ha deciso di non rivelargli niente.

Anticipazioni Beautiful, Ridge inveisce contro Thomas

“Mi fai schifo“. Sono queste le parole che Ridge rivolge al figlio dopo aver scoperto l’inganno. Deuso e amareggiato per il gesto di Thomas, lo stilista minaccia di estrometterlo dalla famiglia e dalla Forrester Creations.

Invano Thomas cerca di giustificarsi, e le sue spiegazioni si affiancano a quelle di Taylor, che non esita ad ammettere che gli avrebbe detto la verità subito dopo il matrimonio. Ma nessuno dei due riesce a far breccia nel cuore di Ridge, che deluso e amareggiato abbandona la cerimonia per correre da Brooke.

Beautiful trame al 5 aprile 2024, cos’altro accade?

Dopo aver annullato il matrimonio con Taylor a un passo dal “sì” e rivelato al figlio il suo disprezzo, Ridge ha in mente solo una cosa: correre da Brooke e implorare il suo perdono.

I ruoli così si invertono, e mentre Taylor rimane da sola in lacrime sull’altare, tocca a Brooke sorprendersi. La Logan rimane sorpresa quando si trova di fronte Ridge, che le confessa di non essere riuscito a sposare Taylor. Lo stilista le racconta finalmente il motivo per cui l’aveva lasciata e Brooke viene così a conoscenza del diabolico piano di Thomas ai suoi danni. Ridge le chiede perdono, sperando in cuor suo che non sia troppo tardi per ricostruire il loro rapporto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.