Tensione alle stelle nei prossimi episodi di Beautiful. Le anticipazioni dal 3 al 9 agosto 2024 rivelano che non mancheranno i colpi di scena nella soap americana che ogni giorno ci tiene compagnia nella rete ammiraglia Mediaset. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Sheila, che riuscirà a sfuggire alla cattura.

Anticipazioni Beautiful: un imprevisto rovina il piano di Bill e Ridge

Ormai sembrava fatta: Bill è riuscito a ottenere la confessione di Sheila, e Ridge – insieme all’agente Chen – ha seguito tutta la scena da un monitor nella sala di controllo dell’FBI e ha in mano la registrazione dei crimini commessi dalla Carter. I tre fanno fatica a trattenere la gioia per la riuscita del loro piano, che avrebbe finalmente riportato Sheila dietro le sbarre. Ma un imprevisto rischia di rovinare tutto.

La perfida rossa si insospettisce quando sente una frase che lo Spencer pronuncia mentre è al telefono con Ridge, e tenta di scappare per sfuggire alla cattura. Sheila ha ormai ben chiaro nella mente che tutto l’interesse mostrato per lei da Bill era solo un modo ingegnoso per portarla a confessare i suoi delitti.

Spoiler Beautiful: Sheila fa un gesto estremo

La Carter è ormai convinta di non avere molto tempo a disposizione per riuscire a sfuggire all’FBI – che ormai si è già messa sulle sue tracce – e decide di gettarsi dal balcone della casa di Bill. La donna esce miracolosamente illesa dalla caduta, e si da alla fuga in macchina.

Quando lo Spencer vede che la rossa è riuscita a scappare la insegue.

Beautiful, trame al 9 agosto: Deacon riceve una proposta inattesa

Mentre tutti gli agenti dell’FBI stanno cercando Sheila in città, Deacon è con Hope a Il Giardino. Padre e figlia – ignari di quanto sta accadendo – stanno facendo una tranquilla chiacchierata. Ad un certo punto l’uomo riceve un messaggio: è Sheila che gli chiede di raggiungerlo a casa sua.

Arrivato là, rimane sorpreso nello scoprire quanto accaduto. La sua sorpresa aumenta quando Sheila gli propone di scappare con lei. Sharpe in un primo momento sembra accettare, ma poi la esorta a consegnarsi. La rossa d’altronde sembra avere le ore contate, visto che Bill, Ridge e l’FBI sono ormai riusciti a localizzarla.

Sheila in pericolo di vita nelle prossime puntate Beautiful

Durante la cattura Sheila viene colta da infarto. Nonostante le insistenze di Li – che esorta Finn a lasciarla morire – è proprio il figlio biologico a prestarle soccorso. Riuscirà a salvarsi? E come reagiranno le persone più vicine a Bill e Ridge, nell’apprendere che i due – a loro insaputa – hanno agito insieme per riportare Sheila dietro le sbarre? Lo scopriremo tra qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la soap americana.