Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 28 ottobre al 3 novembre 2023 ci svelano che Thomas metterà in crisi Hope. Il figlio di Ridge infatti avanzerà la richiesta di poter riavere suo figlio Douglas e trasferirsi a vivere con lui a casa di Eric. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Hope dovrà rinunciare a Douglas?

Thomas avrà una richiesta inattesa da fare a Hope nelle prossime puntate di Beautiful. Il figlio di Ridge si dirà pronto a riprendere Douglas con sé e trasferirsi da Eric. La richiesta del giovane Forrester getterà Hope nella disperazione, mentre troverà il consenso di Steffy e di Taylor. Madre e sorella del ragazzo si diranno infatti favorevoli all’idea che Douglas possa tornare a vivere con il padre a casa di nonno Eric.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 3 novembre

Douglas tornerà a casa di Hope e Liam dopo un’intera giornata trascorsa con il padre Thomas. Prima di lasciarlo il Forrester senior si commuoverà e dirà a suo figlio che per lui ci sarà sempre e che gli dedicherà tutto il tempo di cui ha bisogno. Quando Douglas ammetterà che gli manca tantissimo suo padre Liam osserverà la scena intenerito, mentre Hope apparirà pensierosa.

Più tardi a Il Giardino Liam cercherà di calmare Hope, che sarà sempre più agitata all’idea di perdere il Douglas. Deacon si avvicinerà al tavolo e li interromperà, prendendo le difese della figlia. Lo Sharpe prometterà a Hope di recarsi da Thomas per fargli cambiare idea.

Purtroppo però sembra che l’intervento di Deacon non servirà a niente, e presto Thomas comunicherà a Hope di aver deciso di prendere il bambino con sé e trasferirsi con lui a villa Forrester. La figlia di Brooke si mostrerà contrariata: Thomas – pur mostrando dei miglioramenti – non sarà in grado di occuparsi di Douglas.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Steffy e Thomas parleranno del bacio che i loro genitori si sono scambiati a Monaco, e la figlia di Ridge insisterà con la madre affinché quest’ultima lotti per riavere accanto a sé l’uomo che ama. Nel frattempo Ridge e Brooke discuteranno della straordinaria vicenda che ha portato Bill a salvare Finn dalle grinfie di Sheila. Ma il pensiero dello stilista andrà oltre, e lo porterà a ripercorrere le indescrivibili emozioni di quel bacio inconfessabile scambiato con la Hayes.

Sarà stato davvero solo l’impeto degli eventi a spingerlo così vicino alla ex moglie e ci sarà qualcos’altro? Se Taylor apparirà poco propensa a credere che quel momento abbia avuto per Ridge un significato speciale, Brooke non potrà fare a meno di avvertire un senso di pericolo. La Logan si domanderà cosa sta nascondendo il Forrester.

Steffy e Finn saranno occupati a scambiarsi le emozioni sugli ultimi avvenimenti di Monaco, mentre Hope e Liam parleranno della loro meravigliosa famiglia, e si augureranno che Sheila venga rintracciata al più presto e condotta dietro alle sbarre.

Il detective Sanchez convocherà Brooke, Ridge, Taylor, Steffy e Finn per un annuncio importante. Le telecamere di sicurezza avranno individuato Sheila vicino a un minimarket appena fuori dalle Sierras. Poi estrarrà delle foto e rivelerà di aver trovato un’automobile abbandonata nei pressi di un bosco. Un ranger successivamente ha individuato alcuni resti di una donna attaccata da un orso. Una ciocca di capelli, un dito mozzato, vestiti insanguinati, che avranno permesso di risalire all’identità della donna assalita. Il DNA dimostrerà che si tratta proprio di Sheila.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.