Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2024 ci rivelano che Bill Spencer penserà di farsi avanti con Brooke dopo l’addio di Ridge. Il magnate comunicherà le sue intenzioni al figlio Liam, che lo inviterà ad essere cauto. Bill però non lo ascolterà e finirà per ricevere un rifiuto dalla Logan. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Bill pronto a riconquistare Brooke

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 24 febbraio al 1° marzo – vedremo Bill intenzionato a riconquistare Brooke. Proprio come già accaduto a Deacon, anche il magnate penserà che adesso la Logan – tornata libera dopo l’addio a Ridge – sia pronta ad aprire di nuovo il suo cuore.

Quando lo Spencer comunicherà al figlio Liam le sue intenzioni, quest’ultimo gli suggerirà di essere cauto, ma Bill ignorerà il consiglio del giovane e si dichiarerà a Brooke.

Con grande pazienza la Logan ripeterà anche a Bill ciò che aveva detto precedentemente a Sharpe, ovvero che Ridge è l’unico uomo della sua vita. Sarà davvero finita? Ridge e Taylor faranno programmi per il futuro nella casa sulla spiaggia, ma Ridge apparirà turbato per il fallimento del suo matrimonio con Brooke, dimostrando così un sentimento che ancora sarà ben presente nel suo cuore.

Anticipazioni Beautiful, Hope sorprende Thomas seminudo

Hope e Paris sorprenderanno Thomas intento a cambiarsi gli abiti nel suo ufficio. Alla vista del Forrester junior seminudo, le due ragazze resteranno colpite dalla sua prestanza fisica. Poco dopo – dietro l’insistenza dell’amica – Hope ammetterà di trovarlo molto attraente.

L’apprezzamento di Hope finirà per giungere a Thomas. A riportarglielo sarà proprio Paris. Il figlio di Ridge ne approfitterà per chiedere a Hope se le capita di lasciarsi andare a fantasie su di lui, e le rivelerà che a lui capita spesso di sognarla. Nel frattempo Liam e Brooke saranno intenti a confrontarsi sulle rispettive preoccupazioni per Hope, che sembrerà ormai plagiata da Thomas.

Beautiful, trame al 1° marzo 2024: Hope difende Thomas

Hope sembrerà pronta a concedere a Thomas completa fiducia sul lavoro e in famiglia, assecondando il suo ruolo nella vita di Douglas.

La figlia di Brooke troverà un manichino con le sue fattezze nell’ufficio di Thomas e gli chiederà spiegazioni. Lui affermerà di non sapere come possa essere finito lì e lei gli crede.

Quando Brooke mostrerà preoccupazione per il fatto che Thomas appaia di nuovo ossessionato da Hope, la giovane lo difenderà. Ma Thomas non farà mistero di avere nuove fantasie su di lei.

Beautiful, cos’altro accade?

Liam chiederà a Douglas di tornare a casa, ma il bambino gli risponderà di voler rimanere a vivere con Eric e Thomas, e si rifiuterà di seguire il marito di Hope.

Sheila cercherà un momento di intimità con Deacon, ignara del fatto che l’uomo sia andato a offrire il suo amore a Brooke, che lo ha disilluso.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.