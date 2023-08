Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 2 all’8 settembre 2023 ci svelano che Carter non sarà disposto ad ascoltare nessuno, e nonostante in molti cerchino di dissuaderlo dallo sposare Paris solo per dimenticare Quinn, l’avvocato si preparerà a pronunciare il suo “sì”. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Paris è felice, ma Carter è perplesso

Mentre Paris è felice di poter coronare il suo sogno d’amore con Carter, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, l’avvocato ripensa a Quinn e al loro amore impossibile. A cercare di tenere Paris con i piedi per terra ci pensa Grace, che non perde occasione per farle notare che Carter non la ama. Anche Quinn nutre molti dubbi sui sentimenti dell’avvocato per la ragazza e ne parla con Eric.

Nel frattempo Ridge cerca di spronare Zende a lasciarsi dietro questa esperienza deludente, e uscire con nuove ragazze. Più tardi – parlando con Carter – anche il Forrester esprime molti dubbi sulla riuscita del matrimonio. Nessuno sembra essere convinto che Carter ami Paris, e la fretta con cui il giovane vuole giungere all’altare finisce per insospettire anche Hope.

Beautiful, trame USA: Eric pronto a confessare a Quinn la sua relazione

Sebbene siano in molti a temere che Carter sia ancora innamorato di Quinn, solo Ridge riesce a far confessare all’avvocato i veri motivi che lo hanno spinto a fare una proposta di matrimonio a Paris. Il Forrester lo esorta a non fare quel passo solo per dimenticare la Fuller.

Il matrimonio tra Carter e Paris è imminente, e Ridge – preoccupato per lui – confessa i suoi timori a Katie.

Eric comunica a Donna la sua decisione di mettere al corrente Quinn della loro relazione. Il Forrester senior ritiene che lasciare la moglie libera di vivere la sua storia d’amore sia la scelta migliore per tutti. Nel frattempo Paris si reca da Zende per invitarlo al matrimonio e lui accetta. Quinn è preoccupata per la salute di Eric e ne parla con Bridget al Club.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Paris sta ultimando i preparativi per la cerimonia, e deve affrontare Grace che tenta – ancora una volta – di dissuaderla dicendole che lui non la ama. Intanto anche Ridge torna ad affrontare Carter, che già deve fare i conti con i suoi dubbi.

Ma il confronto più duro è quello tra Eric e Quinn. La Fuller ha appena sorpreso il marito a letto con Donna e lo affronta. Lui si scusa, ma al tempo stesso cerca di farle capire quanto lei sia innamorata di Carter. Il nuovo colpo di scena rischia di far “saltare” il matrimonio tra l’avvocato e Paris?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.