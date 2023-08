Le puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 agosto 2023 prevedono una programmazione particolare. La soap americana si fermerà solo lunedì 14 e martedì 15, e continuerà a tenerci compagnia per il resto della settimana di Ferragosto – a partire dalle 13.45 su Canale 5 – con alcuni episodi già andati in onda nelle scorse settimane. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni Beautiful, Steffy pronta a lasciare Los Angeles

La figlia di Ridge e Taylor fa fatica a vivere “sommersa” da luoghi e oggetti che le ricordano il marito Finn. Per questo motivo decide di lasciare Los Angeles per cercare di rifarsi una vita. Thomas affronta Liam accusandolo di avere un atteggiamento morboso nei confronti di sua sorella, e Hope interviene per difendere il marito, pur mostrandosi lusingata dal fatto che il Forrester dimostri di tenere ancora a lei.

Steffy saluta Ridge e Taylor e parte, ma lo Spencer promette di darle tutto il suo appoggio anche da lontano. La dottoressa Hayes non può fare a meno di chiedersi se Liam sia ancora innamorato di sua figlia.

Deacon prova a riavvicinarsi a Brooke

Deacon torna da Brooke e le chiede se Ridge l’ha perdonata. Quando lei gli risponde di no lui cerca di convincerla a lasciar perdere il Forrester, ma la Logan ancora sogna di poter ricostruire il suo futuro con lui.

Lo Sharpe torna alla carica quando Brooke si mostra seccata dal fatto che Taylor abbia raggiunto Ridge a casa, e lui le ha chiesto di lasciarlo solo con la madre di Steffy e Thomas. Deacon torna a ribadirle che – se lei fosse stata sua moglie – lui non le avrebbe mai chiesto una cosa del genere. Ma costi quel che costi, Brooke appare determinata a voler riconquistare Ridge!

Beautiful: Eric assalito dal rimorso

Il rapporto tra Eric e Quinn sembra essere a una svolta. Mentre il Forrester senior continua a incontrare Donna ed è assalito dai sensi di colpa, la Fuller e Carter ribadiscono di non poter portare avanti la loro relazione per non tradire Eric. Ma poi qualcosa interrompe i loro discorsi.

Anticipazioni Beautiful, puntate inedite: quando tornano?

Dopo le repliche Beautiful tornerà con nuove trame inedite a partire da lunedì 21 agosto alle 13.45, con la consueta programmazione su Canale 5.