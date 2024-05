Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 1° al 7 giugno 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo al rifiuto di Finn, che ribadirà ancora una volta a Sheila che tra loro non potrà mai esserci un riavvicinamento. Intanto la rossa potrà contare sull’appoggio di Bill, mentre Katie proverà a farlo ragionare.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Finn affronta Sheila

Finn ribadisce a Sheila che non potrà mai esserci un riavvicinamento tra loro, aggiungendo che farà il possibile per farla tornare dietro le sbarre. Nel frattempo Katie cerca di far ragionare Bill sui rischi che corre se continua ad avere una relazione con la Carter, e sytavolta il suo appello sembra smuovere qualcosa nell’uomo.

Intanto Taylor riflette sul fatto che solo costituendosi e confessando di aver sparato a Bill potrà neutralizzare l’arma di ricatto dello Spencer ed eliminare, una volta per tutte, il rischio Sheila. Nel frattempo Katie si reca a casa di Steffy per scoprire in che modo Bill la sta ricattando, ma è Taylor a rivelarle la ragione che ha permesso allo Spencer di impedire che Finn e Steffy testimoniassero al processo.

Anticipazioni Beautiful, Sheila va da Taylor poi si reca alla Forrester

Sheila continua a manipolare Bill, e sminuisce ai suoi occhi il rapporto intercorso tra l’uomo, Brooke e Katie. Più tardi la rossa si reca da Taylor per chiederle di convivere in pace e armonia, ma la dottoressa Hayes non ha nessuna intenzione di perdonarla per tutto ciò che ha fatto alla sua famiglia.

Katie si confida con Carter e gli esprime tutta la sua preoccupazione per i ricatti di Sheila. Lui riesce a calmarla. Intanto Brooke è al Giardino e parla con Deacon, complimentandosi per l’inaspettata amicizia con Taylor. Dopo la Logan va a trovare la dottoressa Hayes e la trova in preda alla disperazione. La visita di Sheila ha lasciato Taylor nello sconforto. Ma la perfida rossa sembra propensa a creare ancora scompiglio, e non esita a presentarsi alla Forrester per ribadire a Katie che ormai c’è lei al fianco di Bill. La loro conversazione viene interrotta dall’arrivo di Carter, e Sheila è costretta ad andarsene.

Spoiler Beautiful: Steffy e Finn preoccupati per Taylor

Steffy e Finn discutono della scelta di Bill di schierarsi con Sheila, e sono preoccupati per Taylor. La mamma di Steffy sembra aver perso la fiducia in se stessa, e solo la vicinanza di Brooke riesce a darle nuova forza.

La Logan cerca di sostenerla, dicendole che un solo errore commesso molti anni prima e in buona fede non può spingerla a ritenersi come Sheila.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.