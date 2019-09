Le anticipazioni di Beautiful annunciano tanti nuovi colpi di scena. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre vedremo Ridge e Thorne venire graziati da Bill. Il gesto altruistico del magnate farà innervosire lo stilista. Nel frattempo, Pam e Quinn litigheranno di brutto. A pagare le conseguenze del loro violento litigio sarà Stephanie Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Bill fuori pericolo

Gli occhi di Bill inizieranno a muoversi e la prima persona che vedrà sarà proprio Brooke, la quale è rimasta al suo fianco per tutto il tempo. Nel saperli così vicini, Ridge capirà di aver commesso un errore madornale, avvantaggiando così il suo nemico numero uno. Infatti, il magnate dichiarerà alla moglie dello stilista di essere ancora innamorato di lei. Per farle capire di essere cambiato, dirà alla polizia che non è stato Ridge a buttarlo giù dal balcone.

Il gesto altruistico del signor Spencer convincerà quasi tutti che il magnate sia davvero cambiato in meglio. Mentre la signora Logan spenderà solo parole di ammirazione nei suoi confronti, Ridge continuerà a sentire puzza di bruciato. Il marito specificherà che non si sarebbe mai addossato le colpe per un qualcosa che non ha mai fatto e preciserà ancora una volta di non aver mai spinto lo Spencer giù dal balcone. Nervoso, lo stilista affronterà Bill dandogli del subdolo e gli rammenterà che Brooke è sua moglie e che non la riconquisterà mai.

Beautiful, anticipazioni dal 30 settembre al 6 ottobre: Eric rimprovera Quinn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda fino a domenica 6 ottobre su Canale 5, riportano clamorosi colpi di scena. Pam racconterà a Charlie ciò che è successo con Quinn a Villa Forrester. Nel frattempo, Eric ricorderà alla moglie che il matrimonio di Charlie e Pam si terrà nel suo salotto. Aggiungerà che non perdonerà altre sceneggiate del tipo rovinare il quadro di Stephanie.

Eric e Ridge non saranno del tutto convinti che il magnate Spencer sia cambiato. Anzi, sosteranno che il padre di Will abbia un secondo fine, ovvero riconquistare Brooke Logan. Nel frattempo, Justin entrerà nella stanza di Bill per portare i documenti per la dimissione. Il magnate ammetterà, davanti a Ridge, che non ne poteva di stare chiuso in quella camera ad ascoltare le lamentele dello stilista. Furioso, il padre di Thomas gli intimerà di stare lontano da sua moglie.