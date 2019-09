Beautiful anticipazioni 21-27 settembre 2019: Bill vola dal balcone

Le anticipazioni di Beautiful garantiscono una violenta rissa destinata a finire malissimo. Ridge e Bill arriveranno alle mani, ma uno dei due rischierà di morire. Pam sarà furiosa per il consiglio che Quinn ha dato a Charlie. Che cosa gli avrà detto?

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 27 settembre 2019

Hope e Liam si recheranno dalla ginecologa Phillips e scopriranno di aspettare una bambina. Ridge, infastidito dall’avvicinamento tra Bill e Brooke, chiederà a Thorne di seguirlo a casa del nemico. Il marito di Katie dirà a Bill che il piccolo Will non merita di crescere con un uomo che non sa fare il padre. Lo stilista, invece, intimerà il magnate di girare alla larga da sua moglie. Sentendosi insultato, Bill darà un pugno sul volto di Ridge.

Thorne cercherà di evitare che la discussione degeneri in una violenta rissa, ma il magnate lo scaraventerà a terra e si scaglierà contro Ridge. La lotta tra di due acerrimi nemici arriverà fino al balcone. In seguito, Ridge tornerà da solo nel salotto con una faccia sconvolta. Temendo il peggio, Thorne si affaccerà sul balcone e noterà Bill accasciato sul prato verde, privo di sensi.

Brooke e Katie, ignare di ciò che sta accadendo nella villa dello Spencer, spereranno che tutto si risolva in maniera pacifica.

Anticipazioni Beautiful dal 21 al 27 settembre 2019: Pam furiosa

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda fino a venerdì 27 settembre su Canale 5, riportano brutte notizie su Bill. Il magnate sarà trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo aver saputo ciò che è successo allo Spencer, Brooke litigherà pesantemente con il marito. In ospedale, giungerà il detective Sanchez per scoprire se Bill è stato spinto dal balcone oppure è caduto volontariamente.

Mentre l’editore è in coma, Wyatt e Liam, a turno, si confideranno con lui. Pam non riuscirà a togliere dalla testa il consiglio che Quinn ha dato a Charlie, ovvero di non sposarla perché fuori di testa. Riuscirà Charlie a farle dimenticare il suggerimento della moglie di Eric?