Le anticipazioni di Beautiful annunciano grandi sviluppi nelle vicende dei protagonisti. Brooke farà una rivelazione scioccante a Katie, mentre Steffy non riuscirà a togliere dalla mente ciò che ha visto nell’ufficio della Logan. Che cosa avrà visto di così sconvolgente? Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap americana in programma da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Canale 5, alle 13:45 circa.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 9 al 13 settembre 2019

Wyatt informerà Sally di aver ricevuto un’allettante proposta di lavoro da parte di Steffy: gestirà i social media dell’azienda Forrester. La giovane Spectra farà i salti di gioia: staranno insieme anche negli orari di lavoro. Steffy, nel vedere il padre giù di morale, gli chiederà i motivi. L’uomo, però, preferirà non parlarne.

Bill andrà a trovare Brooke nel suo ufficio. Il magnate le farà capire di essere felice di aver perso la causa in maniera dignitosa. Poi l’argomento si sposterà sugli affari di cuore. Bill dirà a Brooke che è lei la donna degna di stare al suo fianco.

La signora Logan, intimidita, confermerà di vederlo cambiato in meglio. L’uomo si avvicinerà alla madre di Hope e la bacerà con molta passione. Steffy piomberà nell’ufficio della Logan proprio in quell’istante e, incredula, assisterà al loro bacio.

Anticipazioni Beautiful fino al 13 settembre

Le puntate di Beautiful che andranno in onda fino a venerdì 13 settembre su Canale 5, si concentreranno su Bill e Brooke. Steffy, dopo aver assistito al bacio tra Bill e Brooke, si ritirerà scioccata dietro la porta. Nel frattempo, la madre di Hope respingerà il bacio del magnate e lo inviterà a non mancare di rispetto a Ridge. L’ex marito di Katie le dirà di amarla profondamente. In seguito, il magnate parlerà a Justin dei sentimenti che nutre per la moglie di Ridge.

Brooke, intenzionata a togliersi un peso dal cuore, andrà a trovare Katie alla Forrester Creations. La madre di Hope rivelerà alla sorella che se ha ottenuto la custodia di Will è per merito di Ridge il quale ha corrotto il giudice. Peccato che la Logan condannerà questo gesto.