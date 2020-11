Le anticipazioni di Beautiful dal 28 novembre al 4 dicembre 2020 ci svelano che vivremo momenti di ansia a causa di un malore di Katie. La donna viene trovata a terra, priva di sensi, da Bill.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 28 novembre al 4 dicembre 2020

Brutte notizie per Katie, che a seguito del ricovero in ospedale subito dopo lo svenimento scopre di avere una gravissima insufficienza renale. Le sue condizioni potrebbero peggiorare vorticosamente se non si riuscirà a trovare un donatore per il trapianto di reni.

Flo Fulton si mostra molto preoccupata per le condizioni di salute di Katie, anche se la ragazza ha ben altro di cui preoccuparsi da quando ha scoperto che sua madre ha perso la testa per Ridge. L’interessamento di Shauna per il Forrester senior non sfugge neppure all’occhio attento di Brooke, che arriva a chiedere al marito di non avere più alcun tipo di rapporto con quella che ormai lei considera a tutti gli effetti una rivale pericolosa.

Ridge e Brooke hanno già abbastanza motivi per cui discutere ed i comportamenti di Thomas sono sempre più spesso al centro delle loro continue liti. Consapevoli di avere due opinioni completamente diverse sul figlio di Ridge (Brooke lo vede come un ragazzo capace di agire solo in virtù del proprio tornaconto, mentre il padre lo difende) decidono di non parlare più di lui.

Wyatt chiede a Sally di sposarlo e la ragazza, sebbene abbia molto sofferto a causa sua, finisce per accettare. A questo punto Wyatt rivela alla madre di essersi fidanzato con Sally, ma Quinn fa di tutto per persuaderlo a lasciarla.

Spoiler Beautiful: la folle notte di Ridge

Vinny si reca a casa di Danny e gli racconta della sera in cui Ridge, completamente ubriaco si è intrattenuto insieme a Shauna nella camera che si trova sopra al bar Bikini. Difficile dire se questa indiscrezione avrà qualche conseguenza nel rapporto già abbastanza precario tra Ridge e Brooke. Sembra infatti che, nonostante Shauna abbia promesso all’uomo di non rivelare a nessuno che hanno passato la notte assieme, il pericolo che quanto successo arrivi alle orecchie di Brooke non dipenda più solo da lei.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere se riusciranno a tenerlo segreto occorre attendere ancora qualche giorno.