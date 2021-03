Le anticipazioni di Beautiful dal 27 marzo al 2 aprile 2021 ci svelano che ci troveremo presto a chiederci cosa abbia in mente Thomas. Il figlio di Ridge riuscirà infatti a generare convinzioni molto diverse tra i vari personaggi della soap con il suo strano comportamento. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi giorni.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 27 marzo al 2 aprile 2021

Thomas continuerà nella sua azione manipolatrice nei confronti di Hope, e lo farà con la inconsapevole complicità del padre e della sorella. Ridge sarà infatti convinto che il figlio si sia definitivamente lasciato alle spalle l’ossessione per Hope e che i sentimenti che affermerò di provare per Zoe siano sinceri. A questo si aggiungerà la convinzione del Forrester senior che la figlia sia ancora innamorata di Liam, che spingerà Ridge a coprire Thomas e giustificarlo sempre. Il giovane non si farà certo sfuggire l’occasione per fare la vittima.

Steffy, dal canto suo, non sarà così propensa a farsi ingannare dal nuovo comportamento del fratello e sospetterà che in realtà lui stia di nuovo tramando qualcosa.

Nel frattempo Hope riceverà da Liam una inattesa proposta di matrimonio, seguita però da una condizione: la giovane Logan dovrà rinunciare alla custodia congiunta di Douglas e allontanarsi definitivamente da Thomas. La figlia di Brooke non riuscirà a sopportare l’idea di abbandonare il bambino al suo destino e davanti al suo rifiuto Liam si allontanerà deluso, dirigendosi da Steffy. Lo Spencer passerà di nuovo la notte in casa della ex e quando il mattino dopo Hope lo raggiungerà per rassicurarlo del suo amore per lui lo troverà intento a baciare la rivale.

Steffy si farà convincere dal fratello a mettere in scena questa rappresentazione creata solo per ferire la giovane Logan. Thomas, che ha potuto sentire una conversazione tra Hope e la madre in cui Brooke sollecitava la figlia a correre da Liam a spiegargli i suoi sentimenti, non esiterà infatti a correre da Steffy per organizzare tutto.

A quel punto Hope non potrà che giungere alla conclusione più ovvia: non era Thomas a mettersi tra lei e Liam, ma Steffy.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: che ne sarà del piccolo Douglas?

Ridge e Brooke, ignari di quanto starà accadendo a casa di Steffy e della delusione di Hope nel vedere l’uomo che ama tra le braccia della sua rivale, discuteranno animatamente. L’argomento sarà ancora una volta Thomas. Ridge, dopo aver saputo dell’ultimatum che Liam ha posto a Hope, sarà preoccupato per la decisione che prenderà la figlia di Brooke e temerà che il nipote Douglas possa ancora una volta perdere i suoi punti di riferimento.

Per sapere se i timori di Ridge saranno fondati, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.