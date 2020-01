Le anticipazioni di Beautiful garantiscono tanti colpi di scena. Le trame delle puntate della soap oltreoceano in onda su Canale 5 da lunedì 27 a domenica 2 febbraio 2020, si concentrano sull’adozione della piccola Phoebe/Beth. Liam racconterà tutta la verità a Hope e la reazione di quest’ultima non tarderà ad arrivare.

Anticipazioni Beautiful, trame al 2 febbraio

L’avvocato Carter dirà a Steffy e Taylor di essere perplesso in merito al certificato di nascita della neonata: non è stato emesso. La Hayes lo rassicurerà dicendo che Reese si è occupato anche della parte burocratica. Il ginecologo continuerà a giocare d’azzardo, perdendo altri soldi. Flo si renderà conto che è l’ultima volta che si occuperà della piccola Beth. Reese dirà alla Fulton che non consegnerà la bambina se Taylor non sgancerà 250 mila dollari.

Più tardi, Flo riceverà Steffy e Carter. L’avvocato le chiederà i documenti che ha preparato il suo legale e la ragazza inizierà a sudare freddo. Nel frattempo, Liam racconterà a Hope dell’adozione di Phoebe. La Logan si commuoverà per il nobilissimo gesto di Steffy di tenere viva la memoria della sorella gemella, morta in un incidente stradale.

Spoiler Beautiful: Steffy adotta Phoebe

Nelle prossime puntate di Beautiful, un malfattore andrà a trovare Reese in ospedale e il dottore gli ripeterà che presto avrà tutti i soldi. Anche Hope e Liam si troveranno nel medesimo ospedale in attesa di incontrare la ginecologa Lin. Dopo aver effettuato un esame approfondito, la dottoressa dirà di non aver trovato nessun segno di distacco della placenta. In quel momento, entrerà Reese e Hope lo tempesterà di domande. Il dottore si fingerà addolorato di non essere riuscito a salvare la vita di Beth e poi scapperà.

Ridge si precipiterà a casa di Steffy ma troverà solo Taylor, la quale gli dirà tutta la verità sull’adozione di Phoebe. Lo stilista farà cadere la valigetta di Taylor e resterà perplesso dall’enorme quantità di soldi ivi contenente. La psicologa dirà che l’adozione della piccola Phoebe è un vero e proprio investimento per tutti. Più tardi, la Hayes consegnerà il denaro pattuito a Reese. Quest’ultimo correrà subito dallo strozzino per consegnare i soldi appena ricevuti. Steffy, arrivata a Malibù con la piccola Phoebe, resterà stupita nel vedere la sua casa addobbata a festa. Anche Liam si presenterà a casa sua e si meraviglierà nel vedere che Phoebe ha gli stessi occhi di Kelly.