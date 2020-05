Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 31 maggio 2020 ci svelano che Liam tenta in tutti i modi di smascherare il suo rivale Thomas, facendo il possibile per aprire gli occhi a Hope e farle notare che il figlio di Ridge usa in realtà il figlio Douglas solo per poter arrivare fino a lei. In effetti appare fin troppo evidente l’ossessione di Thomas per Hope ed il tentativo del figlio di Ridge di poter arrivare al cuore della donna usando il bambino.

Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 25 al 31 maggio 2020

Quinn parlando con Eric si mostra felice all’idea che Flo e Shauna si trasferiscano a casa Forrester ed Eric, pensando a quell’eventualità, si dice perfettamente d’accordo.

Bill insiste con Justin nella sua ferma convinzione di voler sposare Katie. Ma aggiunge anche che non può aspettare la donna per sempre. Tuttavia, rivuole la sua famiglia unita ed è sicuro che presto tutto questo tornerà ad essere una realtà.

Spoiler Beautiful: Bill sembra non cedere alla seduzione di Shauna

Katie continua a confabulare con Shauna ed organizzare con lei un piano per

incastrare Bill. Brooke è molto contrariata, ma Shauna, dopo diversi tentennamenti, accetta. Shauna si presenta a sorpresa a casa di Bill dicendo di aver trovato il suo indirizzo grazie ad un sito che segnala le abitazioni dei Vip. Lui la fa accomodare e si scusa per averla trattata male al bar.

Shauna mette in mostra tutta la sua capacità di sedurre ed inizia a rievocare il passato,

quell’unica notte di passione che hanno vissuto insieme. Per finire cerca di far ammettere a Bill che sono stati entrambi davvero bene.

Come concordato in precedenza con Katie, la madre di Flo cerca in tutti i modi di sedurre Bill, ma lui sembra davvero poco intenzionato a lasciarsi sedurre da lei. L’uomo non sembra affatto disposto a cedere alle lusinghe di Shauna, ma vuole invece riconquistare Katie e ricomporre quella famiglia che ha davvero rischiato di perdere moltissime volte.

Il collasso renale di Katie, l’incidente di Bill e la causa per l’assegnazione del figlio Will li hanno messi a dura prova ed ora, tutto quello che vuole, è poter cancellare il passato e ripartire con loro verso il futuro.