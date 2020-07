Le anticipazioni di Beautiful dal 25 al 31 luglio 2020 ci svelano che assisteremo alla reticenza di Liam, che non appare affatto contento di trascorrere una giornata con Thomas. Anche se Steffy riesce ad indurlo alla calma, sembra davvero che i timori di Liam riguardo al rivale in amore siano stati più che fondati.

Thomas infatti non esiterà ad approfittare di quell’invito per portare avanti il suo diabolico piano che prevede un finale tutto dedicato a lui e a Hope. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha in mente il figlio di Ridge.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 25 al 31 luglio 2020

Approfittando di un momento in cui nessuno sembra prestare attenzione a lui, Thomas versa qualcosa di nascosto nel bicchiere di Liam. Nel frattempo quest’ultimo è impegnato a mettere in guardia l’ex moglie proprio dal rampollo di casa Forrester, ma Hope non sembra affatto disposta ad ascoltare i suoi consigli e prende in braccio Phoebe, chiamandola Beth.

Poco dopo Thomas osserva Liam bere il cocktail nel quale ha versato di nascosto della droga. L’effetto su Liam è davvero sorprendente ed il giovane inizia a comportarsi in modo esuberante nei confronti di Hope.

La figlia di Brooke, che non ha affatto ascoltato i consigli dell’ex marito, sembra invece dare credito a Thomas quando lui la mette in guardia sugli strani comportamenti di Liam.

Spoiler Beautiful: Wyatt invita Flo a trasferirsi da lui

Mentre Thomas sta portando avanti il suo piano e Liam cerca di impedirglielo, Wyatt chiede a Flo di andare a vivere da lui.

La coppia discute anche della scelta della madre di lei, Shauna, di tornare a vivere a Los Angeles. I motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione sembrano legati alla grande nostalgia di casa che la donna avverte.

Per scoprire se davvero Shauna lascerà il set, ma soprattutto se davvero Thomas riuscirà a portare a termine il suo diabolico piano, dovremo attendere altre news dagli spoiler. L’appuntamento è quindi per la settimana prossima, con nuove anticipazioni di Beautiful. Nel frattempo qui potete seguire tutte le repliche streaming delle puntate giornaliere trasmesse su Canale 5.