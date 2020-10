Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 30 ottobre 2020 ci svelano che vivremo momenti di ansia per la sorte di Thomas. La decisione di Hope di chiedere l’annullamento del matrimonio finirà per far preoccupare Brooke che teme per l’incolumità della figlia. Il carattere spesso irascibile del figlio di Ridge le fa infatti temere che possa perdere la lucidità mentale dopo che Hope lo ha respinto ed è scappata.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 24 al 30 ottobre 2020

Brooke, senza volerlo, finisce per causare la caduta di Thomas giù dalla scogliera, facendo davvero temere il peggio. Mentre i medici sono impegnati a fare accertamenti sulle condizioni di salute del ragazzo, Wyatt, Bill, Katie e Justin provano a fare congetture sulla dinamica dell’incidente. I quattro sono stati raggiunti dalla notizia della terribile caduta di Thomas dalla scogliera che sembra sia stata provocata, seppure involontariamente, da Brooke.

Ridge, nel tentativo di capire se a spingere Brooke verso quel gesto possa essere statoil timore per l’incolumità della figlia, chiede a Hope se si fosse sentita minacciata da Thomas. La giovane nega dicendosi convinta che Thomas avesse soltanto voluto chiederle scusa. Intanto il figlio di Ridge si trova ancora in ospedale privo di conoscenza e le sue condizioni preoccupano i medici.

Brooke e Ridge discutono a lungo su quanto accaduto ed ognuno di loro difende la propria posizione. Brooke continua a dichiararsi innocente su quanto accaduto a Thomas e sembra davvero in ansia per quella caduta accidentale, mentre Ridge teme che la donna abbia agito temendo che il ragazzo rappresentasse un pericolo per la figlia.

Spoiler Beautiful: la posizione di Flo Fulton

Se le condizioni di Thomas dopo la caduta dalla scogliera fanno preoccupare, neppure la situazione di Flo Fulton è tranquilla. La giovane donna è stata arrestata dopo che lo scandalo dello scambio di culle è venuto alla luce. La complicità offerta dalla ragazza al dottor Reese per permettergli di portare a termine l’adozione di Phoebe/Beth è costato molto caro alla giovane Fulton, che ora si trova dietro le sbarre.

Shauna decide di assumere un bravo avvocato per la figlia e si rivolge a Quinn.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful.