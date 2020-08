Dopo un breve periodo di vacanza torna sugli schermi di Canale5 la soap americana più amata. Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 29 agosto 2020 ci svelano che Hope riceverà una doppia proposta. Se da una parte vi è Thomas che vorrebbe prenderla in moglie, dall’altra vi è Douglas che sogna di trovare in lei la sua mamma, dopo la morte della madre naturale.

Thomas sceglie un giorno particolare per fare a Hope la sua proposta di matrimonio: esattamente un anno prima lei aveva scoperto di essere incinta di Beth. Per chiedere la sua mano Thomas prepara una scenografia speciale: è il piccolo Douglas a mostrare alla donna un anello di fidanzamento, chiedendole se vuole diventare la sua mamma sposando suo padre.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 23 al 29 agosto 2020

Mentre Thomas è impegnato a chiedere la mano di Hope, Xander è invece sempre più determinato a dimostrare il coinvolgimento dell’uomo nella morte di Emma. Il compagno di Zoe non ha alcun dubbio sul fatto che dietro l’incidente di Emma vi sia lo zampino di Thomas ed è intenzionato ad incastrarlo definitivamente.

Certamente a Xander non è affatto sfuggito il rischio che correva Thomas quando Emma lasciò la casa intenzionata a recarsi da Hope a rivelarle che la piccola Beth è viva, e che si tratta in realtà di Phoebe. Se la donna avesse potuto parlare con Hope tutti i piani di Thomas per distruggere Liam ed avere finalmente la figlia di Brooke al suo fianco sarebbero andati in fumo.

La proposta di matrimonio ricevuta da Hope preoccupa anche Brooke e Liam: se l’ex marito è decisamente ancora innamorato di lei, la madre sa bene di che pasta sia fatto il figlio di Ridge e teme innumerevoli sofferenze per sua figlia.

Sebbene nessuno dei due sappia quello che invece sanno Xander, Zoe e Thomas, entrambi conoscono i trascorsi del rampollo di casa Forrester e temono per la felicità di Hope.

Spoiler Beautiful: la verità sulla morte di Emma

Ma mentre Xander riesce a scoprire che la notte dell’incidente Thomas si trovava veramente sulla stessa strada percorsa da Emma, Hope anche se poco convinta finisce per accettare la proposta di Thomas.

Sapendo cosa avrebbero comportato per Thomas le rivelazioni di Emma, Xander non ha dubbi sul fatto che il ragazzo sia coinvolto nell’incidente. Ma riuscirà a scoprire tutta la verità prima che il figlio di Ridge conduca Hope all’altare? Per saperlo dovremo attendere un’altra settimana, quando gli spoiler americani ci sveleranno nuove anticipazioni su Beautiful.