Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 febbraio 2021 ci svelano che assisteremo ad un evento che indurrà Quinn a sperare che la sua amica Shauna riuscirà a fare breccia nel cuore di Ridge. Il Forrester infatti si preparerà a trascorrere il Giorno del Ringraziamento con la Fulton, per la prima volta lontano da Brooke. Sarà veramente finito il loro matrimonio? Vediamo cosa accadrà.

Mentre Ridge si appresterà a trascorrere la giornata di festa lontano da Brooke, Thomas sarà impegnato a ripetere alla sorella che ben presto entrambi potranno tornare a fianco alle due persone che amano: secondo i piani di Thomas infatti Steffy riuscirà a ricongiungersi con Liam e lui potrà riavere la sua amata Hope.

Ma i preparativi per la Festa del Ringraziamento che si svolgeranno in casa di Liam e Hope sembreranno raccontare tutta un’altra storia: i due appariranno infatti felici all’idea di poter finalmente trascorrere quel giorno importante con la nuova famiglia che hanno creato, ed intenti a riempire d’affetto Beth e Douglas.

L’unica nota negativa in questa nuova situazione sarà la preoccupazione di Liam, che temerà che la presenza di Thomas possa rivelarsi pericolosa sia per Hope che per il bambino. Questo pensiero spingerà lo Spencer a recarsi alla Forrester ed affrontare a viso aperto il figlio di Ridge per intimargli di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia.

Ma Thomas ha l’affidamento congiunto del piccolo Douglas con Hope, e questo sarà motivo di una discussione tra la giovane Logan e Steffy, che la accuserà di aver manipolato il fratello per poter giungere ai suoi scopi.

I piani del Forrester junior intanto proseguiranno, e nelle sue intenzioni vi sarà quella di portare Hope a collaborare per rilanciare la sfilata in programma per “Hope for the Future“. La speranza di Liam e Steffy che la Logan non accetti quella proposta risulterà vana, anche perché Thomas non indugerà a servirsi ancora una volta del piccolo Douglas per poter raggiungere i suoi obiettivi. Ma quando Hope rivela a Liam la sua possibile decisione di lavorare al fianco di Thomas lui non la prenderà affatto bene.

Le speranze di Quinn e Shauna sembreranno naufragare quando Ridge dichiarerà alla Fulton che non intende firmare i documenti per il divorzio. Il Forrester spera infatti ancora di riuscire a salvare il suo matrimonio con Brooke. Quando il Forrester chiederà alla moglie di perdonare suo figlio Thomas lei però si ribellerà. Sarà veramente a causa del perfido Thomas che Ridge e Brooke non riusciranno a ritrovare la loro intesa e salvare il loro matrimonio?

Sarà veramente a causa del perfido Thomas che Ridge e Brooke non riusciranno a ritrovare la loro intesa e salvare il loro matrimonio?