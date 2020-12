Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 8 gennaio 2021 ci svelano che la prima settimana del 2021 avrà i riflettori puntati su Brooke, Ridge, Liam e Hope. Il Forrester si mostrerà particolarmente infastidito dall’atteggiamento della moglie, che non nasconde il suo malumore nei confronti di Thomas. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful soap, trame puntate dal 2 al 8 gennaio 2021

La furia di Ridge finirà per esplodere quando avvertirà che la moglie e Hope sono impegnate a cercare di allontanare il piccolo Douglas da suo figlio. Brooke si è infatti recata a casa della figlia e del genero per far firmare i documenti necessari per l’adozione del figlio di Thomas. Liam però appare ancora perplesso.

Thomas non nasconderà di essere sempre più innamorato della figlia di Brooke, e Hope cercherà di sfruttare questa debolezza del giovane per cercare di riprendersi Douglas. Quando però Thomas si rende conto che Hope ha agito così solo per sottrargli Douglas si reca da lei per riprendersi il piccolo, il quale però appare molto preoccupato all’idea di rivedere suo padre.

Il Forrester senior farà di tutto per far riappacificare i suoi figli, Steffy e Thomas, proprio mentre sua moglie e la figlia di lei saranno impegnate a convincere il ragazzo a firmare i documenti per l’adozione di Douglas.

Spoiler e anticipazioni Beautiful: Thomas firmerà i documenti?

Dopo le ripetute insistenze delle Logan, madre e figlia, Thomas sembra infine convincersi che firmare i documenti per l’adozione di Douglas sia la soluzione migliore per tutti e, seppure con una certa riluttanza, promette a Hope di farlo.

Sicuramente Ridge non sarà disposto a digerire tanto facilmente l’interferenza della moglie, che ha tanto insistito per allontanare suo nipote da suo figlio e l’episodio rischia di avere gravi ripercussioni anche nel loro rapporto, già messo in crisi da quella notte che Ridge ha trascorso con Shauna nella camera sopra al bar Bikini.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere se davvero le due Logan riusciranno ad allontanare Douglas dal padre dovremo attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.