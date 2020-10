Le anticipazioni di Beautiful dal 17 al 23 ottobre 2020 ci svelano che tutta la famiglia Forrester seguirà compatta la linea della tolleranza zero verso Flo Fulton. Nessuno è disposto a concederle il perdono mentre la ragazza pentita cerca di difendersi dalle accuse di rapimento e frode scaturite dalla sua complicità con il dottor Reese nello scambio di culle.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 17 al 23 ottobre 2020

Bill. Wyatt e Liam rimangono irremovibili nella loro posizione: nessun perdono per Flo, che con il suo gesto ha causato immenso dolore a tutti. Dopo che Hope e Liam hanno scoperto che in realtà la loro amata Beth è viva, e che si tratta di Phoebe, la bimba adottata inconsapevolmente da Steffy, la figlia di Brooke è decisa a chiedere il suo annullamento del matrimonio con Thomas per ricostruire con Liam e la bambina una famiglia felice.

Ad occuparsi delle pratiche per l’annullamento del matrimonio è Justin.

Brooke e Ridge sono però preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Thomas. Dopo che Hope lo ha affrontato per telefono dicendogli che tra loro è definitivamente finita il figlio di Ridge è sprofondato in una profonda crisi depressiva. Ridge è particolarmente in ansia perché il figlio non risponde al telefono e teme che possa essere accaduto qualcosa di veramente grave. La scomparsa improvvisa di Thomas ha fatto sì che il piccolo Douglas fosse portato a casa dei nonni.

Mentre tutti sono in apprensione perché non riescono a trovarlo, Thomas usa uno stratagemma per far portare il bambino a casa di Vinny, per poi affrontarlo accusandolo di essere la causa della sua infelicità.

Spoiler Beautiful: com’è morta Emma?

Mentre tutti sono in agitazione per la sparizione di Thomas lui non esita a gettare addosso al figlio la colpa della sua depressione, causata dalla rottura con Hope. Ma ben presto il figlio di Ridge potrebbe avere altro di cui preoccuparsi. Il detective Sanchez ha infatti deciso di riaprire le indagini sulla morte di Emma e la sua posizione potrebbe farsi molto difficile.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui.