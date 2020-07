Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che la morte di Emma Barber non è stata affatto un incidente: a farla finire giù per la scarpata è stato infatti Thomas. I sospetti che aveva avuto Xander riguardo al giovane Forrester sembrano infatti trovare conferma nelle riprese delle telecamere. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas vuol difendere il segreto sullo scambio delle culle

Quanto avvenuto il giorno del parto di Hope alla clinica del dottor Reese deve rimanere un segreto. Thomas sembra essere davvero disposto a tutto pur di impedire che la verità sullo scambio delle culle venga a galla. Il suo unico scopo è quello di tenere Hope lontana da Liam, per cercare di farla avvicinare a se, e permettere alla coppia di scoprire che in realtà la piccola Beth è viva sarebbe senza dubbio controproducente per lui.

Anche Zoe vuole che nessun altro venga a conoscenza che Phoebe, la bimba adottata da Steffy, è in realtà Beth. Zoe sa bene che per suo padre, il dottor Reese, questo scandalo potrebbe avere un prezzo davvero molto alto.

Emma invece non aveva alcun motivo per mantenere il segreto. Anzi, la ragazza sapeva bene che confessare a Hope tutta la verità avrebbe potuto portarla ad un avanzamento di carriera, in segno di riconoscimento per il suo gesto. Purtroppo però la Barber dopo aver litigato furiosamente con Thomas proprio a causa del suo desiderio di rivelare a Hope la verità, è finita fuori strada perdendo la vita.

Xander non è affatto convinto che si tratti di un incidente e sembra disposto a tutto per scoprire la verità: è stato Thomas a far finire l’auto di Emma nella scarpata? Le riprese delle telecamere di sicurezza situate su tutto il perimetro della Forrester dimostrano che Thomas è uscito poco dopo Emma, ma questo non basta ad inchiodarlo per il suo omicidio.

Spoiler Beautiful: il GPS tradisce Thomas

Nonostante le telecamere non siano sufficienti a dimostrare che Thomas ha ucciso Emma per l’Avant non vi sono dubbi su quanto accaduto. Per questo il giovane decide di forzare la serratura dell’auto di Thomas e scaricare il GPS. Proprio grazie a questo riesce a scoprire come sono realmente andate le cose: Thomas ha effettivamente seguito Emma speronando la sua auto e facendo in modo che finisse in fondo alla scarpata.

A questo punto l’Avant non sa più che fare: denunciare Thomas mettendo a rischio la sua attuale compagna Zoe oppure lasciare che l’assassino della sua ex rimanga impunito? Come se non bastasse dalla sua decisione potrebbe dipendere anche la felicità di Hope e Liam.

Per sapere quale decisione prenderà Xander, cari lettori, l’appuntamento è con le prossime anticipazioni americane di Beautiful. Intanto qui potete seguire in replica streaming gli episodi che vengono trasmessi ogni giorno su Canale 5.