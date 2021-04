Le anticipazioni di Beautiful dal 17 al 23 aprile 2021 ci svelano che vivremo momenti di tensione per la salute di Sally. Il duro colpo che le ha inferto Wyatt quando ha deciso di tornare con Flo ha minato le sue sicurezze e le sue capacità lavorative tanto da spingerla a preoccuparsi della sua salute e ricorrere ad un consulto medico.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 17 al 23 aprile 2021

Il momento di particolare fragilità emotiva di Sally non sfugge agli occhi dei suoi amici, compresa Steffy. La giovane Forrester non deve solo fare i conti con il dolore dell’amica per il riavvicinamento di Wyatt a Flo, ma anche con la vicinanza pericolosa di suo padre a Shauna. Steffy appare infatti sconvolta dalla rivelazione di Ridge che le confessa di aver baciato la madre di Flo.

Mentre Sally deve fare i conti con strani tremori alle mani, causati dallo stress accumulato per la storia travagliata con Wyatt, il giovane appare davvero preoccupato per il dolore che le sta causando. Parlando con Katie della sua situazione sentimentale Wyatt le confida di essere alquanto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare con le due donne che si minacciano a vicenda.

A cercare di mettere pace tra loro ci pensa Eric, mentre Ridge è impegnato a cercare di convincere Brooke a prendersela con lui e non con Quinn, sperando così di tornare alla vita di prima. Wyatt vuole chiudere con Sally e sostiene che la ragazza appare molto più interessata a Liam. Poco più tardi, parlando con suo fratello, gli confessa di essere sempre stato innamorato di Flo.

Trame Beautiful anticipazioni italiane:

Sally attraversa un periodo decisamente poco felice: oltre ad essere stata lasciata da Wyatt si trova a dover fare i conti con una situazione stressante alla Forrester. Decide così di ricorrere ad un medico e quando si reca in ospedale incontra Katie che si offre di aiutarla e starle vicino.

Riuscirà la donna a dare una mano a Sally a superare questo difficile momento? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Se state cercando i video beautiful mediaset delle puntate potete andare qui.