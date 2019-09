Le anticipazioni di Beautiful annunciano che ci saranno nuovi scontri e una proposta di matrimonio. Bill continuerà a importunare Brooke, e quando Ridge lo scoprirà andrà su tutte le furie. Charlie chiederà a Pam di diventare sua moglie. La donna accetterà? Di seguito, le trame delle puntate della soap statunitense in programma da lunedì 16 a sabato 21 settembre su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful: Ridge deluso

Ridge, dopo aver saputo che Bill e Brooke si sono baciati, deciderà di affrontare la moglie. Le chiederà perché ha osato schierarsi dalla parte del magnate in tribunale e poi lo ha baciato. La signora Logan confesserà di aver riferito alla sorella che lui ha manipolato il giudice per farle ottenere la custodia di Will. Inoltre, spiegherà al marito di non aver corrisposto il bacio del signor Spencer.

Nel frattempo, Steffy informerà Hope di aver assunto Wyatt alla Forrester, e la sorellastra si mostrerà molto felice. Bill confesserà al fidanzato di Sally che nutre ancora dei forti sentimenti per Brooke. La signora Quinn scoprirà che suo figlio è stato assunto alla Forrester Creations. Pur essendo felice per Wyatt, si dirà molto preoccupata per le violente reazioni del magnate.

Charlie e Pam si sposano

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda fino a sabato 21 settembre su Canale 5 sono ricche di suspense e pathos. Il signor Spencer passerà molto tempo con il piccolo Will, ed entrambi si mostreranno felici di stare insieme. Thorne chiederà alla moglie il motivo che l’ha spinta a concedere all’ex marito di trascorrere una giornata con il bambino.

Nel frattempo, Charlie chiederà a Pam di sposarlo. Più tardi, i due promessi sposi annunceranno agli amici e ai parenti il loro imminente matrimonio. Bill raggiungerà Brooke al locale italiano Il Giardino per dirle che farà di tutto per non perderla.

Anticipazioni Beautiful fino al 21 settembre

Dopo la fuga di notizie riguardanti il bacio che Bill ha dato a Brooke, tra Steffy e Hope si riaccende lo scontro. Intanto, Ridge si mostrerà sempre più preoccupato per la costante presenza del magnate nella vita della signora Logan. Nemmeno le rassicurazioni della moglie riescono a farlo calmare.

Nel frattempo, Hope e Liam si recheranno dalla ginecologa Phillips per una visita di routine e scopriranno di aspettare una bambina. Bill continuerà a gironzolare attorno a Brooke, e Ridge andrà su tutte le furie.