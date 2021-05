Le anticipazioni di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2021 ci svelano che ci attende una settimana in cui vedremo Sally al centro della scena. Tutti sono infatti d’accordo nel farle vivere il tempo che le rimane circondata dagli affetti. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 15 al 21 maggio 2021

Wyatt, d’accordo con Flo, convoca Sally nel suo ufficio e le rivela di aver lasciato la Fulton e di voler tornare con lei. La ragazza tra le lacrime accetta la sua proposta e i due si riabbracciano.

Anche sul fronte lavorativo Sally ha un’altra chance: Ridge e Steffy, appena Katie li informa di cosa sta accadendo alla ragazza, decidono di confermarle l’impiego alla Forrester ed inseriscono i suoi modelli nella collezione d’alta moda.

Il desiderio di aiutare la ragazza sembra coinvolgere proprio tutti, compresa la giovane Fulton. Flo, pur amando Wyatt è disposta a far credere a Sally che la sua storia d’amore con Wyatt è finita per farle vivere serenamente il tempo che le rimane. Tuttavia devono fare tutti attenzione a non fare intuire alla ragazza di essere a conoscenza delle sue condizioni di salute. Sally ne ha parlato sono con Katie e le ha fatto promettere di non rivelarlo a nessuno.

Anche Wyatt, che vive fianco a fianco alla giovane, deve fingere di non sapere che lei è malata. Riuscire a mantenere il segreto risulta ogni giorno più difficile e Katie è davvero perplessa.

Bill, dal canto suo, sembra aver apprezzato molto il gesto di Flo e mostra i primi segni di perdono nei confronti della giovane Fulton, che ha messo la serenità di Sally davanti al suo amore per Wyatt.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: Sally deve prendere una decisione difficile

Wyatt chiede a Sally di andare a vivere da lui e Katie insiste affinché la ragazza accetti la proposta. Ma Sally temporeggia: sa che con il passare dei giorni, le sarà sempre più difficile nascondere i sintomi della malattia e non vuole la pietà dell’ex fidanzato.

Finirà per cedere al suo cuore e accettare la proposta di Wyatt oppure gli dirà di no, pur amandolo? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

