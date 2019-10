Le anticipazioni di Beautiful riportano novità davvero sconvolgenti. Bill preparerà una trappola micidiale per Ridge e McMullen, ma prenderà una decisione che sconvolgerà i Forrester e le Logan. Che cosa avrà in mente? Nel dettaglio, le trame delle puntate della longeva soap statunitense che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 14 a domenica 20 ottobre.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 20 ottobre 2019

Bill, dopo aver scoperto che Ridge ha corrotto il giudice McMullen, chiederà a Brooke maggiori spiegazioni. La signora Logan si rifiuterà di tradire il marito. Il magnate ordinerà all’informatico Ken di trovare delle prove che possano inchiodare le malefatte di Ridge. Grazie a lui e Justin, il signor Spencer metterà in atto un piano davvero mostruoso.

Nel frattempo, Pam userà Donna per mettere sottosopra la vita coniugale di Quinn ed Eric. Hope verrà a conoscenza che la sfilata della Intimates è stata un grande successo e si rattristerà. La figlia di Brooke temerà che la vittoria di Steffy possa oscurare la linea Hope For The Future. Emma farà capire a Xander di non essere ancora pronta a concedersi a lui. Zoe coglierà la palla al balzo e tenterà in tutti i modi di sedurre il suo ex fidanzato.

Anticipazioni Beautiful: Bill spiazza tutti

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda fino a domenica 20 ottobre su Canale 5, annunciano novità davvero grandiose. Mentre Wyatt si congratulerà con Sally per il successo ottenuto con la collezione della Forrester, Donna rovinerà i piani di Pam. La sorella di Brooke le rivelerà di vedere Eric solo come un amico. Avrà raccontato la verità oppure una bugia?

Nel frattempo, Bill convocherà nel suo studio Ridge, Thorne, Brooke e Katie. Dopo aver tenuto un bellissimo discorso, il magnate rivelerà ai presenti di avere le prove della manipolazione di Ridge. Lo stilista lo accuserà di avere in mano solo supposizioni ma Justin farà partire una compromettente registrazione, dove il giudice ammette di essere stato corrotto.

Nonostante il gesto deplorevole di Ridge, il magnate prenderà una decisione che sconvolgerà i Forrester e le Logan. Il signor Spencer deciderà di chiudere un occhio. Justin farà fatica a credere che il suo capo abbia deciso di non denunciare Ridge. Dollar Bill gli dirà di essere un uomo cambiato grazie a Brooke. In seguito, correrà dalla moglie di Ridge e le dirà di amarla ancora.